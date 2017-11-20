«Дихання» Землі на новому таймлапс-відео від НАСА

Прекрасне нове таймлапс-відео Землі показує, як наша планета змінилася за останні два десятиліття.



Відео показує, як Земля «дихає» у міру того, як змінюються пори року, сніговий покрив на Північному і Південному полюсах періодично зростає і скорочується, те ж саме відбувається з зеленими районами, вкритими рослинністю.

Тим часом, хмари мікроскопічного фітопланктону, тип водоростей, цвітуть на океанській поверхні. Крихітні організми перетворюють воду і вуглекислий газ в кисень і цукор, коли гріються на сонячному світлі.

«Це неймовірно виразні візуалізації нашої планети, — сказав Джин Карл Фельдман, океанограф в Центрі космічних польотів Годдарда НАСА в Грінбелте в Меріленді. — Це Земля, яка дихає кожен божий день, міняючись з порами року, реагуючи на сонце, вітри, океанські течії і температуру».

Візуалізація була створена з використанням даних супутників, що спостерігають за Землею, таких як місія SeaWiFS, яка почала збирати глобальні дані про океан в 1997 році, а також погодних супутників «Терра», «Аква» і «Суомі».

Розуміння того, як рослинне життя по всій планеті змінилася за останні 20 років, допоможе вченим дізнатися, як екосистеми реагують на мінливі екологічні умови. Наприклад, дослідження показали, що зростаюча температура морської поверхні перешкоджає росту фітопланктону. Це означає, що в океані стає менше організмів, які видаляють вуглекислий газ, головну причину зміни клімату.