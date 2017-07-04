Дикі качки стали поїдати інших птахів

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Вчені вперше побачили, як крижні атакують і пожирають інших птахів. Жертвами нападів стали плиски і горихвістка. На думку дослідників, мова може йти про нову модель поведінки диких качок.



Досить незвичайну і разом з тим страшну картину побачили вчені з Кембриджу. Зоолога Сільвіу Петровану вдалося зняти напад диких крижнів на мігруючих птахів. Про незвичайну поведінку тварин розповідає BBC, а детально результати дослідження вчені виклали в журналі Waterbirds.

Атаці піддалися два пташеня плиски та горихвістки. На першу напала доросла самка: вона наздогнала пташеня, схопила його дзьобом, опустила під воду і проковтнула. Горихвістку атакував молодий селезень. Пташеня сіло на воду, а коли зрозуміло, що небезпека поруч, почало кричати і тікати. Але крижні виявилися спритнішими і зловили птаха. В кінцевому підсумку вчені втратили горихвістку з очей: або вона потонула, або її з’їли.





Сільвіу Петрован і його колеги не знайшли згадок про поїдання інших птахів качками. Більш того, ці тварини зовсім не пристосовані для полювання на відносно велику здобич. Вони мають «нешкідливі» плоскі дзьоби і травну систему, придатну для перетравлення пір’я та кісток. Крижні іноді розбавляють свій рослинний раціон і полюють на дрібних безхребетних, комах, молюсків, дрібну рибу, ракоподібних, пуголовків і навіть жаб. Але от напад на інших птахів стало для вчених справжнім відкриттям.

Крижень — птах з родини качиних. Це найвідоміша і широко поширена дика качка. Самці досягають у довжину приблизно 62 см, а самки — 57 см. Маса птаха — до 2 кг. Для кряків характерний яскраво виражений статевий диморфізм: самці, зокрема, мають набагато більш яскраве забарвлення.

Вчені не можуть однозначно сказати, чому качки почали вести себе подібним чином. Дослідники вважають, що це може бути новою моделлю поведінки пернатих. Якщо бути точнішим, крижні таким чином, можливо, шукають нові джерела білка. Дослідники все частіше фіксують незвичайні «гастрономічні пристрасті» тварин: нерідко це пов’язують з глобальним потеплінням і кліматичними змінами. У 2015 році вчені побачили, як капський морський котик наздогнав і з’їв велику синю. До цього моменту дослідники вважали, що ластоногі не полюють на таку здобич. Цей інцидент, як з’ясувалося потім, став далеко не єдиним подібним випадком. Варто також нагадати, що раніше тюленів звинуватили у вбивствах сотень тупомордих дельфінів «заради забави».