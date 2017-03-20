Дикий носоріг попросив почухати йому пузо (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Оператор Гарт де Бруно Остін знімав носорогів в Південній Африці, коли одна із самок підійшла до нього і почала ластиться. Чоловік не злякався і почухав пузо дикій тварині. Відео стало хітом на YouTube.

Оператор відзначив, що тварина була налаштована доброзичливо і сама вирішила до нього підійти. Туристи, які вирішать погладити або почухати носорога, ризикують своїм життям, попередив він.

«Я знімав носорогів кілька років для документального фільму і за цей час заслужив їхню довіру», — зізнався Остін.

Носороги в дикій природі піддаються серйозній небезпеці через браконьєрів. У 1977 році покупка і продаж рогів носорогів була заборонена у всьому світі. На чорному ринку вартість одного рогу може становити близько 50 тисяч євро.

Як показали останні події, тварини не захищені і в зоопарках. В ніч на 7 березня невідомі злочинці проникли на територію зоопарку Туарі під Парижем, вбили п’ятирічного носорога по кличці Вінс і відпиляли один з його рогів. Після цього керівництво зоопарку в чеському Двур-Кралове-над-Лабеме вирішило захистити своїх носорогів і самостійно видалило їм роги.