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Діти учасників АТО пізнавали авіацію в Міжнародному аеропорту «Львів»

в Людина 27.03.2017 13 пер.

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Днями соціальний мегапроект «Мій тато захищає Україну» організував для дітей з сімей учасників АТО, цікаву та пізнавальну екскурсію по Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Проект «Мій тато захищає Україну!» було започатковано у Львові  навесні 2015 року. Зазначимо, що метою згаданого проекту  є соціальна адаптація дітей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні, а також організація їх дозвілля та відпочинку. Відтак, завдяки налагодженій співпраці із партнерами, в основному він реалізовується з мінімальним використанням коштів місцевого бюджету.

А завдяки  плідним контактам між ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» та Благодійним товариством «Мій тато захищає Україну», керівництво аеропорту вкотре погодило участь діточок у такому цікавому заході.  Відтак, співробітник аеропорту «Львів», а  водночас і місцевий екскурсовод пан Тарас розповів маленьким відвідувачам про історію та роботу цього державного підприємства, про міжнародні авіакомпанії, які співпрацюють із аеропортом, здійснюючи перевезення українських громадян у різні країни світу.

Зазначимо, що більшість дітей з сімей захисників Вітчизни на Сході України,  котрі взяли участь в екскурсії, ще жодного разу  не користались таким видом транспорту як літак. Отож інформація, озвучена паном Тарасом, була їм напрочуд корисною та цікавою. Ознайомили дітвору й з нині вкрай необхідними заходами безпеки на летовищі: вони мали можливість пройти спеціальний контроль через металодетектори. А  потрапивши в зону біля злітної смуги, дітям випала прекрасна нагода стати очевидцями того, як відбувається процес підготовки літака до польоту, а також його зліт.

Ігор Галущак

Львів

 
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