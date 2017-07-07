Не пропусти
Головна / Фото / Дивну істоту знайшли на пляжі в Каліфорнії (фото)

Дивну істоту знайшли на пляжі в Каліфорнії (фото)

в Фото 07.07.2017 3 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Житель Каліфорнії знайшов дивну істоту, яку викинуло на берег пляжу.


Дивна істота важить більше трьох кілограмів і досягає близько 12 сантиметрів завширшки. Чоловік виклав фотографію дивної знахідки в мережу і попросив допомоги в її ідентифікації. На прохання відгукнувся морський біолог, який припустив, що це каліфорнійський морський заєць — молюск, також відомий під назвою Aplysia californica.

Странное существо нашли на пляже в Калифорнии
Aplysia californica

Правда інші користувачі помітили, що знайдена істота, не дуже схожа на «морського зайця».

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments