Дивну істоту знайшли на пляжі в Каліфорнії (фото)

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Житель Каліфорнії знайшов дивну істоту, яку викинуло на берег пляжу.



Дивна істота важить більше трьох кілограмів і досягає близько 12 сантиметрів завширшки. Чоловік виклав фотографію дивної знахідки в мережу і попросив допомоги в її ідентифікації. На прохання відгукнувся морський біолог, який припустив, що це каліфорнійський морський заєць — молюск, також відомий під назвою Aplysia californica.



Aplysia californica

Правда інші користувачі помітили, що знайдена істота, не дуже схожа на «морського зайця».