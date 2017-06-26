Дивні океанські аномалії біля Західного узбережжя США

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Західне узбережжя США наводнили піросоми — колоніальні водоплавні, схожі на довгасту губку, яких американські рибалки називають «морськими огірками». Нашестя цих істот заважає рибному промислу регіону і викликає побоювання океанологів. Однак їм не звикати — Тихоокеанське узбережжя Америки вже не вперше потрапляє в зведення новин через незвичайну поведінку морської фауни.



Занадто багато «огірочків»

Рибалки на всьому протязі Тихоокеанського узбережжя США повідомляють про вибухове зростання популяції «морських огірочків» — піросом — вільноплаваючих тварин. Скупчення колоній «огірочків» досягли таких розмірів і щільності, що рибалки не можуть займатися своїм звичним промислом.

На прибережні пляжі від Орегона до Каліфорнії хвилями викидає величезні колонії піросом. Побоювання почали висловлювати і американські океанологи.

«Ми збиваємося з ніг, щоб дізнатися якомога більше про піросом, поки у нас є така можливість. Якщо вони будуть продовжувати плодитися в такій кількості, як це торкнеться екосистему і яким буде економічна шкода для рибного промислу? Зараз у нас суцільні невідомі, цей розквіт просто дивний», — наводить газета The Guardian слова Хілларі Соренсен з Орегонського університету, що займається цією проблемою.

Піросоми на ділі є трубоподібними колоніями маленьких організмів, що розмножуються самоклонуванням. Деякі дайвери в ході своїх занурень зустрічали піросом довжиною до 30 метрів, що нагадують величезних черв’яків.



Встановити, яку зараз займає площу цвітіння піросом, не представляється можливим, проте рибалки повідомляють, що скупчення тягнеться «до самого обрію».

Багато молодих вчених-океанологів бачать піросом перший раз в житті, тому такий вибух популяції справив на них незабутнє враження.

«Зазвичай ними не цікавляться, тому люди не звикли до цих істот, хоча вони заважають рибалкам та приваблюють увагу своїм цвітінням. В цьому випадку не думаю, що хтось може назвати причину цього цвітіння. Це дуже незвично. Можливо, це природний феномен. Такі величезні кількості вказують на те, що це не є природним процесом», — підсумовує Соренсен.

Плаваючі зірки



Штати на Тихоокеанському узбережжі не перший раз переживають незвичайні зміни у морській фауні. З 2013 по 2015 рік деякі ЗМІ повідомляли про дивну епідемію серед морських зірок різних видів, що мешкають на океанському дні біля Західного узбережжя США.

Деякі ЗМІ опублікували припущення вчених про те , що її збудником міг стати досі невідомий науці вірус, однак результати досліджень цю версію не підтвердили. Незважаючи на це, припущення про вірус стало домінуючою версією.

У 2015 році портал Infowars журналіста Алекса Джонса звернув увагу на те, що ні в одній з публікацій в якості можливого фактора не згадувалася аварія на «Фукусімі» і викид радіації в океан.

У доповіді Єльського університету від 2011 року Елізабет Гроссман стверджувала, що радіація здатна завдати шкоди морським мешканцям — навіть незважаючи на розсіювання.

«Заражена вода з ядерного комплексу «Фукусіма» продовжує надходити в Тихий океан, і вчені стурбовані її можливим впливом на морське життя. Незважаючи на велику ступінь розсіювання радіоактивних матеріалів в морській воді, вже є ознаки того, що ядерні ізотопи рухаються по харчовому ланцюжку серед морської фауни», — писала Гроссман.

Дослідник також згадала, що схожий випадок масової загибелі морських мешканців в Білому морі в 1990-х роках був визначений російськими вченими як наслідок забруднення води, в тому числі і радіоактивними матеріалами.

У 2016 році ізотоп цезію, характерний для забруднення після аварії на АЕС «Фукусіма-1» в Японії, виявлений по той бік Тихого океану біля берегів Канади через 5 років після катастрофи.

Втрата популяції

У січні 2017 року міністр торгівлі США Пенні Пріцкер встановила, що на Алясці, в Каліфорнії і Вашингтоні дев’ять великих риболовецьких господарств, які займаються промислом лосося і краба, розорилися через «раптове падіння популяції і втрати доступу до місць нересту».

Через це риболовецьким господарствам довелося звернутися за фінансовою допомогою до конгресу США. Головний удар на себе прийняла Аляска. У 2016 році вилов лосося в Кодіаці, затоці Принца Вільгельма і в затоці Кука впала настільки різко, що привела в замішання не тільки рибалок, але і океанологів.

Агентство Bloomberg тоді ж повідомило, що паливо з пошкоджених реакторів почнуть отримувати не раніше 2021 року, а вся операція з очищення може зайняти до 40 років. Демонтаж реакторів обійдеться в 8 трлн ієн (близько $70,4 млрд), сказано в грудневому звіті Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії.

Знахідки, які можуть бути наслідком аварії на «Фукусімі», виявляють не лише в Тихому океані. Газета University Herald повідомила, що в Університеті Роттердама була зібрана група вчених для вивчення фотографій двоголового дитинча морської свині (сімейство морських ссавців підряду зубатих китів).



Фотографії були зроблені рибалками в Північному морі, а саму тварину їм довелося викинути назад через суворі закони, що стосуються рибного промислу.