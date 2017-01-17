Дивні звуки замерзлого озера (відео)

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Тихою і темною січневої ночі, варто вам вибратися в околиці замерзлого озера, як почнуть відбуватися дивні речі. В нічній тиші будуть чути скрип, стогони і гучний хрускіт, хоча на перший погляд навколо стоїть цілковитий штиль, немов би світ завмер.

Незважаючи на те, що замерзле озеро може здатися мертвим, застиглим у часі, насправді воно мінливе і непостійне. Це явище спостерігається в багатьох частинах світу, а в 2014 році його запис став справжнім вірусним відео, яке подивилися 11 мільйонів (!) раз.

Дивний звук, наче з науково-фантастичного фільму, звичайно робить сам лід, який стискується і розширюється в результаті коливань температури.

Зміщення льоду викликає практично повний спектр звукових частот, як високих, так і низьких. Високі коливання досягають ваших вух першими, а тому під час прослуховування виникає відчуття деякої затримки. Щоб почути цей звук, ви повинні перебувати на правильній відстані від товщі льоду, і той же процес відбувається з металом на холоді.