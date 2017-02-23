Дієта здатна уповільнити старіння

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Лікувальне голодування сьогодні в моді. Як запевняють автори книг з питань самовдосконалення, дієта допоможе спалити зайвий жир, приведе в порядок ДНК і продовжить ваше життя. Нове наукове дослідження підтверджує ідею про те, що голодування корисно для здоров’я. Клінічні випробування показали, що утримання від їжі протягом п’яти днів в місяць може допомогти запобігти або вилікувати вікові недуги, такі як діабет і серцево-судинні захворювання.

«Проводити такого роду дослідження не просте завдання, — каже біолог і фахівець з циркадних ритмів Сатчідананда Панда (Satchidananda Panda) з Інституту біологічних досліджень ім. Дж. Солка (Сан-Дієго, штат Каліфорнія), який не брав участі в дослідженні. — Виконана ними робота заслуговує похвали».

В ході попередніх експериментів на гризунах і людини вчені прийшли до висновку, що періодичне голодування має ряд позитивних ефектів, зокрема може зменшити жирові відкладення і знизити рівень інсуліну в крові. Правда, голодувати можна по-різному. Одна з найвідоміших програм, дієта 5:2, дозволяє вам п’ять днів на тиждень харчуватися в звичайному режимі. Кожен з останніх двох днів необхідно обмежити кількість споживаних калорій до 500-600, що становить приблизно одну чверть від загальної кількості щодня споживаних середнім американцем калорій.

Альтернативою виступає дієта, що імітує голодування, вона була розроблена біохіміком Вальтером Лонго (Valter Longo) з Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі разом з колегами. Протягом більшої частини місяця учасники експерименту їдять стільки, скільки їм хочеться. Потім п’ять днів поспіль вони дотримуються раціону, що включає в себе крекер, енергетичні батончики і супи, споживаючи приблизно від 700 до 1100 калорій в день.

Дані продукти харчування виробляються компанією, в основі якої брав участь сам Лонго (але від якої він не отримує жодних фінансових вигод), і відрізняються високим вмістом ненасичених жирних кислот і одночасно низьким вмістом вуглеводів і білків — поєднання, яке може сприяти оновленню нашого організму і згорянню накопиченого жиру. Два роки тому команда Лонго повідомила, що миші, які дотримувалися відповідної дієти для гризунів, жили довше і демонстрували інші позитивні ефекти, наприклад, більш низький рівень цукру в крові і менше число пухлин. Вчені також представили попередні дані, які свідчать про можливу користь даної дієти для здоров’я людини.

Нещодавно дослідники завершили клінічний експеримент методом випадкової вибірки, в ході якого 71 людина протягом трьох місяців дотримувалася дієти, що імітує голодування, в той час як добровольці в контрольній групі не змінили свого звичного режиму харчування. Як повідомили сьогодні вчені в інтернет-журналі Science Translational Medicine, учасники, що сиділи на дієті, втратили в середньому 2,6 кілограма (5,7 фунтів), у той час як вага учасників контрольної групи залишилася колишньою. Ті, хто зменшив кількість калорій, також відзначили у себе зниження артеріального тиску, зменшення жирових відкладень і змінився обхват талії.

В ході тримісячного дослідження неможливо визначити, чи здатна дана дієта збільшити тривалість життя людей, як це спостерігалося у мишей, які рідко живуть довше двох років. Але Лонго зазначає, що у групі тих, хто слідував низькокалорійній дієті, рівні інсуліноподібного фактору росту 1, гормону, який сприяє старінню у гризунів і інших лабораторних тварин, різко знизилися. А ті учасники експерименту, у яких був високий ризик появи вікових захворювань, також відзначили зниження показників, які свідчать про порушення метаболізму: рівня глюкози в крові та загального змісту холестерину.

За словами Лонго, ця дієта «лікує» старіння, ключовий фактор ризику для таких небезпечних для життя хвороб, як діабет і серцево-судинні захворювання. «Схоже, нарешті можна взятися за основну проблему, замість того щоб приклеювати на неї пластир», — говорить він. В ході майбутніх досліджень команда сподівається визначити, чи здатна дієта допомогти людям, які вже страждають віковими хворобами — найімовірніше, діабет — або схильні до однієї з них.

Сидіти на дієті часто буває важко, однак 75% випробуваним, які дотримувалися низькокалорійної дієти, вдалося завершити експеримент, зазначає ґеронтолог Рафаель де Кабо (Rafael de Cabo) з Національного інституту з проблем старіння в Балтіморі (штат Меріленд), який не брав участь у даній роботі. Наступний крок, каже фізіолог Ерік Равуссин (Eric Ravussin) з Центру біомедичних досліджень Пеннінгтона (Батон-Руж), буде полягати в тому, щоб визначити, чи працює ця дієта у випадку людей, «які, на відміну від учасників цього експерименту, дійсно мають проблеми зі здоров’ям».

Вчений дієтолог Мішель Харві (Michelle Harvie) з Університетської лікарні Південного Манчестера (Великобританія) додає, що хотіла б побачити результати більш тривалих досліджень, які підтвердили б виявлені переваги і те, що люди продовжують дотримуватися даного раціону харчування. «Нам потрібно допомогти великій кількості людей, але що, якщо тільки два відсотки готові це робити?»