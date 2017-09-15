Дієтологи з США назвали 5 найбільш незвичайних причин ожиріння

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Американські дієтологи Університету Дьюка назвали п’ять найбільш незвичайних причин ожиріння. Вчені вважають, що збільшення у вазі впливає не тільки харчування, але й навколишнє середовище.

Найпоширенішою причиною ожиріння залишається дисбактеріоз, коли порушення в мікрофлорі кишечника не дозволяють організму коректно переробляти жири й складні вуглеводи в енергію. Тому всі мінеральні речовини концентруються в жирових відкладеннях. На обмін речовин людини також впливає екологія, коли забруднене повітря і сигаретний дим сприяють накопиченню жирового прошарку.

Речовини, що містять бісфенол, а також використання пластикового посуду провокують порушення метаболізму. Крім того, вчені з Каліфорнійського університету підтвердили, що різні захворювання пригнічують обмін речовин. Нарешті, на п’ятому місці серед дивних причин, що викликають ожиріння, стоїть кондиціонер. Якщо людина перестає самостійно контролювати температуру тіла, її організм витрачає значно меншу кількість калорій.