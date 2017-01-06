Джерело загадкових «радіосигналів інопланетян» локалізовано

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Незвичайні повторювані радіоспалахи в сузір’ї Візничого, які деякі вчені вважають сигналами інопланетного походження, виникають не в Чумацькому Шляху, а в галактиці в декількох сотнях мільйонів світлових років від Землі.

«Навіть не маючи поняття, що це таке, відкриття джерела є реальним стрибком вперед у справі розкриття природи і походження FRB-спалахів. Полювання за подібними радіо-сплесками триває», — прокоментував відкриття астроном Хайно Фальке (Heino Falcke) з університету Неймегена (Нідерланди).

Сигнали з порожнечі

Вперше про існування таємничих спалахів радіовипромінювання (fast radio-burst, FRB) астрономи заговорили в 2007 році, коли вони були випадково відкриті під час спостережень за радіопульсарами за допомогою телескопа Паркс (Австралія).

У наступні роки вченим вдалося знайти сліди ще дев’яти подібних сплесків, порівняння яких показало, що вони можуть мати штучне походження і навіть потенційно бути сигналами позаземних цивілізацій через незрозумілу періодичність в їх структурі.

Весною цього року вчені з’ясували, що джерелом одного з таких FRB-спалахів була еліптична галактика, розташована в 6 мільярдів світлових років від Чумацького Шляху, що змусило їх зробити висновок, що подібні сплески народжуються в ході злиття нейтронних зірок або інших компактних об’єктів, які перетворюються на чорну діру. Надалі астрофізики виявили, що FRB-спалахи повторюються, тим самим поставивши ці теорії під сумнів.

Пауль Шольц (Paul Scholz) з університету Макґілла (Канада) та його колеги, які відкрили ці повторювані «сигнали інопланетян», змогли локалізувати їх джерело, спостерігаючи за новими FRB-спалахами в тій точці, звідки прийшов на Землю сплеск FRB 121102, відкритий на обсерваторії Паркс в 2012 році.

Як пояснює Шольц, більшість FRB-сплесків було відкрито телескопами, які «дивляться» на дуже широку частину нічного неба, через що їх точне положення вкрай складно визначити навіть при наявності повторюваного сигналу.

З цієї причини Шольц і його колеги спостерігали за FRB 121102 за допомогою найпотужнішого 300-метрового телескопа Аресібо в Пуерто-Ріко і інтерферометра VLA, що дозволяє визначати положення джерела з точністю до десятої частки секунди дуги.

Загадки космосу

У астрономів було всього 83 години на спостереження за допомогою VLA, але вони розбили їх дуже хитрим чином на шість місяців, спостерігаючи за тією точкою, звідки імовірно прийшов FRB 121102. Завдяки цьому їм вдалося зафіксувати відразу дев’ять сплесків, що виходять з однієї і тієї ж точки і пов’язаних з FRB 121102.

Виявилося, що даний сигнал виходить із сузір’я Візничого, з точки, поруч з якою розташовано кілька великих галактик і зоряних скупчень в нашій Галактиці. Але саме джерело спалахів знаходиться в іншому об’єкті – в тьмяній галактиці, невидимій для нас в оптичному діапазоні, віддаленої від Землі як мінімум на 140 мільйонів світлових років. Як показали спостереження за нею за допомогою мікрохвильових телескопів, зірки в ній майже не формуються, і сама галактика має дуже невеликі розміри.

Подальші спостереження за цією галактикою показали, що вона постійно випромінює в радіодіапазоні, періодично спалахуючи і породжуючи спалахи, аналогічні FRB 121102. Їх джерелом є якийсь компактний об’єкт у центрі даної галактики, характеристики якого випромінювання фактично виключають можливість, що він був породжений якимись об’єктами всередині Чумацького Шляху.

Природа цього випромінювання як і раніше залишається незрозумілою – точковий характер його джерела говорить на користь того, що такі спалахи породжують чорні діри, однак відсутність рентгенівського випромінювання в тій точці FRB 121102 говорить проти цієї ідеї. Аналогічним чином, FRB спалахи не можуть породжуватися залишками наднових через відмінності в їх спектрах.

Як припускають астрономи, «радіосигналів інопланетян» можуть виникати в результаті взаємодії нейтронної зірки і надмасивної чорної діри, навколо якої вона обертається. З іншого боку, відсутність періодичності в FRB-спалахах ставить під сумнів і цю ідею. Тому, як сподіваються вчені, подальші спостереження за ядром галактики і джерелом FRB 121102, а також іншими спалахами такого типу, допоможуть зрозуміти, як вони народжуються і хто або що посилає їх на Землю.