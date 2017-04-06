Для боротьби з восьминогами дельфіни використовують незвичайну тактику (відео)

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Полювання може бути досить ризикованим заняттям і для самого мисливця. Ведмідь небезпечний для людини, бик або зебра – для лева, восьминоги – для дельфінів. Однак тихоокеанські афаліни (Tursiops aduncus), яких досліджували вчені австралійського Мердокського університету, іноді нападали і на різних прибережних восьминогів, часом досить великих. А щоб впоратися з небезпечним супротивником, використовували «кмітливість».

Анатомія дельфінів більш пристосована до лову риби, ускладнюючи їм поводження з напіврідкою головоногою здобиччю. Восьминоги і самі сильні, розумні і можуть бути озброєні потужним дзьобом. Їх присоски можуть нанести тяжкі каліцтва, причому, не маючи рук, їх украй важко відірвати від тіла, адже вони не послаблюють хватки навіть після загибелі. Відомі випадки, коли дельфіни не виживали в таких битвах. Тим не менш, Кейт Спрогіс (Kate Sprogis) і її колеги описують, як популяція пляшконосих дельфінів, що живе в морі поблизу австралійського містечка Банбері, освоїла активне полювання на цих небезпечних тварин.

У статті, опублікованій журналом Marine Mammal Science, автори розповідають про 45 події полювання афалін на головоногих, які були відзначені ними між березнем 2007 р. і серпнем 2013 р. Як правило, на це вирішувалися дорослі самці, застосовуючи для цього нехарактерну для дельфінів тактику. Буквально виштовхнувши жертву на поверхню, вони підкидають її, підхоплюють і знову кидають об воду, не даючи зануритися, – як би граючи з м’ячем. В результаті восьминіг гине.

Без підтримки води, на повітрі його м’які тканини занадто вразливі і важкі для його власної мускулатури, тіло розривається на частини, зручні для вживання дельфіна. Короткі рухи дельфіна не залишають жертві достатньо можливостей використовувати свої присоски. Однак навіть застосовуючи цю інноваційну тактику, афаліни підходять до полювання на восьминогів з великою обережністю. Вчені відзначають, що частіше вона розгорталася взимку і навесні, коли у головоногих триває період спарювання. Давши життя потомству, ці тварини помітно слабшають, стаючи більш легкою здобиччю.