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До 2020 року Китай запустить свій перший зонд до Марса

в Всесвіт 28.12.2016 9 пер.

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Китай планує до 2020 року здійснити запуск свого першого зонда для дослідження Марса, сказано в «Білій книзі» КНР з космічних досліджень.

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«Китай планує запустити свій перший зонд для дослідження Марса до 2020 року, щоб проводити дослідження на орбіті», — йдеться в документі.

У ньому наголошується, що Китай також має намір вивчити ключові технології не тільки для досліджень на орбіті, але також для посадки і вивчення поверхні Марса. Зонд також буде вивчати астероїди, систему планети Юпітер.

На початку листопада Китай здійснив успішний запуск своєї найпотужнішої ракети-носія «Чанчжен-5» («Великий похід-5»). Раніше повідомлялося, що китайські вчені планують використовувати її в рамках програми країни з дослідження Марса для виведення зонда.

 
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