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До 2025 року частка продажів електромобілів у США може досягти 20%

в Авто 14.09.2017 14 пер.

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За сім місяців поточного року суттєво зріс попит на електромобілі.

К 2025 году доля продаж электромобилей в США может достичь 20%

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зростання продажів на транспортні засоби з електродвигуном виросли на 40%.

Аналітики прогнозують, що якщо в найближчі 6 років буде й надалі спостерігатися подібна динаміка, то вже в 2023 році від усієї кількості проданих автомашин 10% будуть займати електрокари, а до 2025 року ця цифра зросте до 20%.

Пітер О ‘ Коннор, експерт агентства the Union of Concerned Scientists, зазначає, що якщо електрокар Tesla Model 3 буде вироблятися в тих обсягах, про які говорить автовиробник, то до кінця наступного року реалізація в США електромобілів збільшитися на 50%. Очікуваний в кінці року вихід на ринок електрокара Nissan Leaf наступного покоління також буде сприяти збільшенню продажу в цьому сегменті.

Також в 2018 році ринок поповнять інші електричні новинки. Так, у продаж відправиться Audi e-tron quattro. Існує ймовірність того, що ця модель «посуне» бензинові Audi на ринку преміального транспорту. У 2019 і в 2020 році очікується поява у продажу ще 12 нових електрокарів.

Зростання продажів електромобілів спостерігається не тільки в США, також подібна тенденція спостерігається на території Китаю та Нідерландів, повідомляє autostat.ru

 
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