До 2028 році на Марсі з’явиться орбітальний табір

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Компанія «Локхід Мартін» розповіла про плани послати людей у триденний політ навколо Марса.

На зустрічі Флоридського комітету Національного космічного клубу колишній пілот космічного шатла НАСА Тоні Антонеллі сказав, що ідея «марсіанського базового табору» буде втілена в життя в 2028 році.



Згідно Антонеллі, «Локхід Мартін» не чекає «якогось дива», щоб досягти своєї мети. Замість цього компанія буде покладатися на існуючу технологію. Шість астронавтів на борту «Оріона» будуть обертатися навколо Марса протягом трьох днів. Місія здійсниться протягом найближчих 10-12 років, сказав Антонеллі.

Заява надійшла в момент, коли НАСА працює над вимогою адміністрації Дональда Трампа оцінити можливість відправлення команди астронавтів навколо Місяця з першим польотом ракети «Спейс Лонч Систем» і космічного апарату «Оріон».

«Локхід Мартін» вперше оголосила про приєднання до марсіанської гонитви в травні 2016 року на саміті «Люди на Марсі» у Вашингтоні. Компанія впевнена, що, кружляючи навколо Червоної планети, астронавти зможуть виконувати наукові дослідження у режимі реального часу. Вони проаналізують марсіанську гірську породу, зразки ґрунту і виберуть ідеальне місце для висадки людей на поверхні планети.

НАСА хоче дістатися до Марса в 2030-х роках. «Локхід Мартін» сподівається переконати космічне агентство, що орбітальний пост кількома роками раніше — важливий етап до досягнення мети.

«Локхід Мартін» буде використовувати «Оріон» як командно-контрольний центр місії. Технології допоможуть астронавтам віддалено досліджувати Марс і вижити там 1000 днів.

Компанія також розробляє космічні житла, засновані на поточних проектах НАСА. Житла будуть використовувати електричний двигун на сонячній енергії — технологію, яка вже працює на супутниках.

Космічний апарат запустять в 2018 році без команди, а через п’ять років за ним послідує пілотована місія.

Китайське національне космічне управління також планує досягти Марса до 2021 року.

Ілон Маск, засновник компанії «СпейсІкс», також вважає, що послати перших людей на Марс буде можливо в наступні 10-15 років.