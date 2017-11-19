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До 2030 року в світі буде 10 – 15 млн водневих машин

в Авто 19.11.2017 27 Просмотров

 
 

До 2050 року річний попит на водень збільшиться в десять разів і складе 18% від загального обсягу енергії.

К 2030 году в мире будет 10 – 15 млн водородных машин

Згідно з «дорожньою картою», до 2050 року водень може становити майже одну п’яту від всієї споживаної енергії. У порівнянні з сьогоднішнім днем, це дозволить скоротити кількість щорічних викидів приблизно 20% від загального обсягу, необхідного для скорочення глобального потепління (до 2оС, у відповідності з Паризькою угодою).

До 2050 року річний попит на водень збільшиться в десять разів (до 80 ексаджоулей) і складе 18% від загального обсягу енергії, споживаної у світі, показує дослідження, проведене за участю консалтингового агентства McKinsey. Враховуючи те, що кількість населення на планеті до 2050 року збільшиться на 2 млрд, водневі технології можуть створити можливості для сталого економічного зростання.

Звичайно, для досягнення такого масштабу будуть потрібні значні інвестиції – $20-25 млрд на рік або близько $280 млрд до 2030 року, повідомляє autoua.net

Щорічні інвестиції в розвиток паливно-енергетичної сфери складають понад 1.7 трильйона доларів, у тому числі $650 млрд. в нафтогазовому секторі, $300 млрд. на відновлювану електроенергію і понад $300 млрд. в автомобільній промисловості.

Hydrogen Council був створений за ініціативою п’яти провідних автовиробників в січні 2017 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. На даний момент кількість учасників зросла до 28, серед яких Audi, BMW Group, Daimler, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Royal Dutch Shell, Statoil, Toyota та інші.

 

 
 
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