До 2035 року продажу безпілотних авто досягне 20 млн одиниць

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Обсяг продажів безпілотних автомобілів у всьому світі досягне 20 млн одиниць на рік до 2035 року на тлі стрімкого розвитку технологій у цій сфері, йдеться в доповіді Корейського інституту економіки промисловості і торгівлі (Korea Institute for Industrial Economics and Trade, KIIET).



«Ринок «розумних» автомобілів розшириться в значній мірі. Безпілотні автомобілі почнуть масово з’являтися на дорогах приблизно в 2020 році», — вважають експерти інституту.

Найбільші автовиробники і IT-компанії, наприклад, Google, BMW і Mercedes-Benz, зосередили зусилля на розробці транспортних засобів, що не потребують водія. У той же час уряд Південної Кореї запустив програму стимулювання місцевих компаній включитися в цю технологічну гонку, констатує агентство. Згідно з доповіддю KIIET, уряду Республіки Корея слід розробити всеосяжну політику у сфері безпілотних автомобілів для створення сприятливої для бізнесу екосистеми, яка буде сприяти виходу корейських компаній на міжнародний ринок.