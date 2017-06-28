До 2050 року чисельність населення Землі складе 9,7 мільярда людей

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Згідно з наведеною Департаментом ООН з економічних і соціальних питань свіжою статистикою, чисельність населення Землі продовжить стрімко зростати і до 2050 року досягне 9,7 мільярда людей. Більш того, вже до 2030 року чисельність населення, згідно з останніми даними, може досягти 8,5 мільярда людей.



У звіті говориться, що рівень народжуваності на планеті в цілому скорочується в кожному її окремому регіоні, але при цьому як і раніше спостерігається зростання тривалості життя, що загалом підвищує середній вік жителів Землі.

В цілому проблему ускладнює і те, що багато з тих ресурсів, від яких залежить наше виживання на цій планеті, не є відновлюваними. Тому цілком очевидно, чому серед вчених точаться запеклі суперечки про те, чому так важливо зберегти певний баланс їх справедливого розподілу і помірного використання, якщо нас хоч трохи турбує проблема такого швидкого зростання населення.

У 2013 році один з найзнаменитіших у світі натуралістів і дослідників, а ще й телерадіоведучий Девід Аттенборо досить різко висловився в британському тижневику Radio Times про те, що люди стали схожими на справжню чуму, при цьому додавши, що «або ми самі почнемо обмежувати популяцію населення планети, або незабаром це зробить за нас природа». Учений також зазначив, що одним з ключових факторів, який дозволить природі втілити це в реальність є глобальна зміна клімату, перші ознаки якого ми можемо спостерігати вже зараз. І за іронією більшою мірою у зміні клімату винні ми самі, люди, що безтурботно ігнорують всі натяки.

Багато інших видатних експертів в різних областях науки також поділяють точку зору Аттенборо. Одним з них, наприклад, є фізик-теоретик Стівен Хокінг, який дає людству для виживання всього 100 років.

Якщо ситуація в світі, як вважають Аттенборо і Хокінг не зміниться, то зростання населення Землі укупі з ігноруванням пошуку рішень щодо зміни ситуації, у тому числі і в питаннях клімату, можуть стати правильним рецептом до глобальної катастрофи.