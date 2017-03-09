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До 2050 року Великобританія стане найбільш густонаселеною країною Європи

в Людина 09.03.2017 29 пер.

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До 2050 року у Великобританії буде стільки жителів, що країна стане найбільш густонаселеною в Європі. До такого висновку прийшли експерти Національної дослідницької служби Великобританії.


Фахівці підрахувала, що вже до середини XIX століття в Британії будуть жити 77 мільйонів чоловік. Щорічно в країні народжується більше людей, ніж вмирає. Крім того, сучасні британці живуть довше, ніж їх попередники. Так, за прогнозами дослідників, народжені в 2015 році хлопчики в середньому будуть доживати до 79 років, а дівчатка — до 83-х. І вже до 2045 році в одній тільки Англії чверті населення буде більше 65 років.

Довга тривалість життя призведе до того, що в країні збільшиться кількість пенсіонерів і стане менше людей працездатного віку. У той час як збільшення чисельності населення сприяє розширенню трудових ресурсів, воно також провокує тиск та попит у сферах освіти, охорони здоров’я та житловій сфері.

 
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