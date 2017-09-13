До і після урагану «Ірма». Знімки з космосу (фото)

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На початку вересня через острови Карибського моря пройшов потужний буревій «Ірма», який став причиною загибелі щонайменше 34 осіб.



Ураган, окрім іншого, знищив рослинність на островах, через які проходив. Масштаби руйнування дозволяють оцінити супутникові знімки, зроблені NASA до і після «Ірми».

Ось так виглядають з супутника Британські Віргінські острови до і після урагану.





А так — острова Барбуда та Антигуа.





Вид з борту літака на архіпелаг Солт-Кей, що складається в групі островів Теркс і Кайкос в Карибському морі (Британська заморська територія) після урагану «Ірма».







Знімок зі супутника з видом на частково спустошений, в зв’язку з нещодавнім ураганом «Ірма» архіпелаг Флорида-Кіс, на якому знаходиться місто Кі-Уест. Травень, 2017 — 11 вересень, 2017.