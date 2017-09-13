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До і після урагану «Ірма». Знімки з космосу (фото)

в Фото 13.09.2017 4 пер.

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На початку вересня через острови Карибського моря пройшов потужний буревій «Ірма», який став причиною загибелі щонайменше 34 осіб.


Ураган, окрім іншого, знищив рослинність на островах, через які проходив. Масштаби руйнування дозволяють оцінити супутникові знімки, зроблені NASA до і після «Ірми».

Ось так виглядають з супутника Британські Віргінські острови до і після урагану.

До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
А так — острова Барбуда та Антигуа.
До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
Вид з борту літака на архіпелаг Солт-Кей, що складається в групі островів Теркс і Кайкос в Карибському морі (Британська заморська територія) після урагану «Ірма».

До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса
Знімок зі супутника з видом на частково спустошений, в зв’язку з нещодавнім ураганом «Ірма» архіпелаг Флорида-Кіс, на якому знаходиться місто Кі-Уест. Травень, 2017 — 11 вересень, 2017.

До и после урагана «Ирма». Снимки из космоса

 
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