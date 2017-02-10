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До Землі наближається дивна зелена комета

в Всесвіт 10.02.2017 70 пер.

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11 лютого дуже близько до Землі комета підійде Хонда — Мркоса — Пайдушакової (або 45P). Вона є досить незвичайною, так як від неї виходить дуже яскраве зелене світіння.

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В цей день космічний об’єкт наблизиться до нашої планети на відстань 12 мільйонів. Це досить близько для того, щоб спостерігати за нею з допомогою потужного бінокля або телескопа. Видно хвостату мандрівницю буде вранці на протязі кількох хвилин на тлі сузір’я Геркулеса.

Комета Хонда — Мркоса — Пайдушакової була відкрита 3 грудня 1948 року японським астрономом Мінору Хондою. Незалежно від японця, комета була відкрита чеським астрономом Антоніном Мркосом і словацьким астрономом Людмилою Пайдушаковою, тому в міжнародне позначення комети потрапили всі три прізвища першовідкривачів.

 
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