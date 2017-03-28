Доча и гироборд, тьфу ты, гироскутер

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Недавно доча выдала мне: «Папа — хочу гироборд». Папа немного выпал в осадок, но сделав мужественное лицо, обещал подумать, если будет хорошо учиться. Потом захожу я в интернет и ввожу в поисковик это странное слово. Вижу цену, медленно сползаю с кресла. И начинаю думать над отговорками.

После мысленного штурма, я постучался к дочери в комнату и выдал все свои доводы, которые с каждым словом становились всё менее убедительными. Понимая, что в глазах Лидочки всё больше и больше теряю авторитет — выдохнул и завершил: «Поэтому гироборд будет на Новый год, если в табеле не будет ни одной четвёрки». Это был верняк. Она у меня девочка умная, но ни разу не заканчивала полугодие, чтобы у неё в табеле не было ни одной четвёрки.

Медленно шли осенние месяцы, я закрутился на работе, за учёбой дочери следила жена. А потом где-то под Новый год, эта мелочь подходит ко мне и суёт табель, где нет ни одной четвёрки. Я медленно опадаю в осадок. Честно говоря, даже не знаю, каких эмоций у меня было больше в тот момент — гордости или жадности. Но выхода нет. Раз я обещал, значит, нужно обещания выполнять. Поэтому я зашёл в Гугл и начал искать гироборд, который не разрушит наш семейный бюджет, в итоге набрёл на этот портал: http://alisa-ua.com/g15721400-girobordy-giroskutery, у меня аж от сердца отлегло. Девять тысяч это не пятнадцать. Причём по характеристикам модели очень даже ничего.

В общем, после недолгих размышлений заказал ей Smartway ES-02-CBW в белом цвете. Хотел сначала купить чёрный, чтобы не так пачкался, но понял, что она меня за это прибьёт. Кстати, в описании написано, что это гироскутер, но я так и не понял, какая между бордом и скутером разница. Но думаю, скутер круче. Поэтому доча в обиде не будет.

Когда она увидела её подарок, я невольно расплылся в улыбке. Деньги, конечно, бешеные, но оно, чёрт побери, того стоило. А дальше, мы всей семьёй, несмотря на ночь, пошли осваивать аппарат. К счастью, была оттепель, снег растаял, а новенький асфальт у нас только постелили. И мы в 11 часов испробовали эту чудо-машину. У Лиды всё получилось сразу. Жена тоже продемонстрировала чудеса в скорости освоения техники. А вот мне эта своенравная машины с двумя моторами никак не давалась. Чуть-чуть надавлю, и меня уносит непонятно куда.

Кстати, именно тогда я понял, чем отличается гироборд, от гироскутера — скоростью. Скорость под 15 километров в час на 8-дюймовый колёсах немало. Особенно когда ты понятия не имеешь как поворачивать, а впереди бордюр. Теперь я понимаю людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Наши дороги — это преступление против них. Ни одного нормального спуска и подъёма. Про ямы и выбоины я просто молчу. Единственный вариант, выехать на проезжую часть и колесить по ней, пока тебя не собьёт машина. Конечно, ночью их почти нет, но всё равно, не очень впечатляет.

В общем, вторым моим везением в тот день было то, что гироскутер оказался удивительно крепкой лошадкой и с честью выдерживал все издевательства, которым я его поддавал. Важным его плюсом, особенно в темноте, являются светящиеся крылья. Чтобы их не заметить, надо быть слепым. Также в наличии диодные фары, которые превращают ночь в световое шоу.

Финальным аккордом в пользу этого чуда был встроенный блютуз. Через который можно слушать любимые композиции. Кстати, пульт дистанционного управления также в наличии. Одного заряда нам хватило где-то на 2—2,5 часа. Единственный минус — устройство долго заряжается. Около двух часов, но если поставить на ночь, то всё более чем удобно. Самое грустное, что теперь я думаю купить такой же себе, ну и жене, чтобы всей семьёй устраивать ночные покатушки.