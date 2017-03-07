Домокомплект : що це таке?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Сьогодні все більше і більше пересічних громадян цікавиться, що таке домокомплект. Завдяки позитивній практиці використання і прийнятної вартості, каркасні будинки завойовують все більшу популярність.

За великим рахунком, домокомплект – це своєрідний будівельний конструктор, який містить всі необхідні елементи для швидкого будівництва будинку. Головними складовими такого комплекту є дерев’яні бруси і сендвіч-панелі.

Готовий домокомплект – це типовий проект каркасного будинку. Але це зовсім не означає, що у вас будинок буде як у сусіда. Головною умовою використання домокомплекту є наявність готового фундаменту.

Відповідаючи на питання, що таке домокомплект, можна провести паралель з напівфабрикатами, які потрібно готувати. Так і всі елементи комплекту необхідно зібрати і закріпити, а в ряді випадків ще й підігнати за розміром. Найчастіше на місці установки кроять обв’язувальний брус. Технологія використання сендвіч-панелей досить проста і зручна. Збирати стіни з їх допомогою – одне задоволення. Швидкість такого монтажу висока, а результат перевершує очікування – стіни виходять рівними, надійними і теплими. Багато в чому з цієї причини готовий домокомплект вважається вірним рішенням.

Комплектація складу домокомплекту канадського будинку передбачає виготовлення всіх елементів конструкції будинку з СІП-панелей. СІП-панелі розкроюються згідно з розмірами, вказаними в проектній документації на спеціальному обладнанні. Як правило, міжповерхові перекриття та дах збираються із СІП-панелей 224 мм завтовшки, зовнішні стіни — 174 мм, внутрішні — 124 мм. Також до складу комплекту входять обов’язково сухі пиломатеріали, кріплення, монтажна піна і інші будівельні матеріали , призначені для монтажу СІП-панелей. У домокомплект не включаються вікна, двері, оздоблювальні матеріали, елементи інженерного обладнання.

Домокомплект — це «напівфабрикат», а не набір будівельних матеріалів. Головна відмінність домокомплекту в тому, що істотна частина необхідних будівельних робіт, а саме розкрій матеріалів, вже виконана на етапі виробництва домокомплекту. У домокомплекті тільки СІП-панелі підготовлені до монтажу, а дерев’яні елементи пиляються на місці.

Із СІП-панелей дуже просто збирати стіни, тому з точки зору самостійного складання домокомплект — дуже хороший вибір. Забезпечується зручність і швидкість збірки. Стіни виходять чудовими — теплими, міцними і рівними.