Доповідь ВМО по клімату: погода стає все більш екстремальною

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) представила доповідь, у якій зафіксовані рекордні посухи, хвилі тепла, опади, танення морського льоду і безліч інших відчутних ознак зміни клімату Землі.



Звіт ВМО про стан глобального клімату в 2016 році вказує на численні ознаки того, що погода на планеті стає все більш екстремальною. У їх числі:

рекордна середня річна температура (на 1,1 °C вище доіндустріального рівня);

мільйони голодуючих в Африці через зменшення кількості опадів на 60 % нижче середнього рівня;

повені, змусили мігрувати сотні тисяч людей у Південно-Східній Азії;

рекордно низькі рівні морського льоду в Арктиці, так і в Антарктиці;

найвологіший за всю історію спостережень рік в Китаї;

рекордна зимово-весняна посуха в Канаді, яка призвела до сильної лісової пожежі у провінції Альберта;

екстремальна температура по всьому світу — від Сантьяго в Чилі (37,3 °C) до Шпіцбергена в Арктиці, де протягом року було на 6,5 °C тепліше, ніж в середньому між 1961 та 1990 роками;

руйнівні лісові пожежі в Тасманії в умовах тривалої посухи;

а потім руйнівні повені за рясних опадів з травня по грудень.

На тлі побоювань виходу США з Паризької кліматичної угоди генеральний секретар ВМО заявив, що «життєво важливо» скоротити викиди вуглецю і підготуватися до «погіршення погоди».

Обрання Дональда Трампа, який призначив ряд осіб, що заперечують кліматичну науку, на ключові посади в своїй адміністрації, дало підтримку скептикам всього світу. Це була головна тема щорічній зустрічі Американської асоціації сприяння розвитку науки в Бостоні в минулому місяці. У найближчі місяці аналогічні зустрічі заплановані у Вашингтоні та інших великих містах світу.

Кліматичний скептицизм не обмежується правими американськими політиками. Так, керівник Партії незалежності Великобританії Пол Наттолл припустив, що документальний фільм про зміну клімату «Незручна правда» (англ. An Inconvenient Truth) є «насправді зручною брехнею, яка використовується пропагандистами».

Але, на думку доктора Філа Вільямсона з Університету Східної Англії, звіт ВМО про клімат 2016 року не залишає шансів скептикам: «Глобальне потепління є емпірично перевіреним фактом, що поєднує щорічну мінливість з наслідками викиду парникових газів людством. Оскаржувати цей зв’язок — антинауково».

«Книзі рекордів Гіннесса тепер потрібна нова глава — про зміну клімату», — сказав професор Дейв Рей, голова кафедри вуглецевого менеджменту Единбурзького університету.

За даними Міжурядової групи експертів по зміні клімату (IPCC), до 2100 року глобальна температура може піднятися на 2,6-4,8 °С вище доіндустріального рівня, якщо люди будуть продовжувати використовувати паливо «як зазвичай».

Однак більш пізні дослідження показали, що атмосфера Землі може бути ще чутливішою до парникових газів, ніж вважалося раніше, і тоді планета нагріється більш ніж на 7 °С. Небезпечним вважається подолання позначки в 2 °С, хоча Паризька угода закликала світ спробувати зупинити потепління на позначці 1,5 °С.

Як передбачається, десь між 3 °С і + 4 °С почнуть розростатися значні петлі зворотного зв’язку, такі як вивільнення величезної кількості метану із сибірської тундри. Це прискорить глобальне потепління, і, якщо воно досягне 6 °С, то людській цивілізації, якою ми її знаємо, прийде кінець.