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Дорога «проковтнула» машину в Сент-Луїсі (відео)

в Авто 03.07.2017 73 пер.

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Машина провалилася під ґрунт посеред жвавої траси в американському місті Сент-Луїс, штат Міссурі. На щастя, водія в цей момент усередині не було. В Мережу потрапило відео, на якому відображено, як перевернутий автомобіль лежить у ямі. Ніхто не може пояснити, яким чином вона утворилася, повідомляє Yahoo!.

Воронка виникла посеред однієї з вулиць Сент-Луїса раптово. Водій машини в цей момент перебував у спортзалі.

На місце обвалу ґрунту були викликані дорожні робітники. Автомобіль провалився вниз майже на шість метрів і пошкодив водопровідну трубу. Розмір збитку, нанесений транспортному засобу, невідомий.

 
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