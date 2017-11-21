Дослідження: Ляпанці погіршують поведінку дітей

Вчені з США провели дослідження, в якому з’ясували вплив виховних ляпанців на поведінку дітей. Виявилося, ця виховна міра не ефективна. Подробиці наукової роботи опубліковані у виданні Psychological Sciences.

Вчені провели дослідження ефективності виховних заходів, в якому задіяли 12 тисяч дітей. Помірне застосування фізичної сили давно використовується у вихованні, однак, як виявилося, воно вже втратило свою ефективність. У ході дослідження фахівці зібрали дані щодо заходів покарання дітей віком 5 років, потім був проведений порівняльний аналіз їх поведінки. Також особлива увага приділялася і батькам, які використовували цей метод у вихованні.

Дослідження показало, що виховні ляпанці сприяють погіршенню поведінки дітей. Вчені пояснюють такий результат теорією соціального навчання: діти бачать, як дорослі домагаються результату насильством і, відповідно, також починають робити. Фахівці підкреслюють, що агресія у вихованні дитини не припустима.