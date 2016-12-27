Доступні рендери новенького ґаджета Galaxy J7 2017

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Один з найпопулярніших авторів витоків інформації Еван Бласс в черговий раз поділився новинами про поки ще не представлений смартфон під назвою Galaxy J7 2017, який в найближчому майбутньому збирається представити компанія «Samsung». Крім цього, він опублікував свіжі рендери цієї новинки і навіть відеоролик за участю 3D прототипу девайса.



Як відомо, офіційна презентація чергової розробки від Самсунг відбудеться вже в 1-му кварталі наступного року. І пристрій буде володіти такими можливостями і характеристиками. Діагональ його екрану досягне позначки в 5,5 дюймів, а габаритні розміри становитимуть 51,34х76,20х8 мм. Також виробником заявлено розрішення на рівні 1920х1080 пікселів. Тоді як попередник J7 2016 міг похвалитися 1280х720 піскелів.

Щодо технічного обладнання відомо наступне: всередині девайса встановлять чіпсет з 8 ядрами, який буде взаємодіяти з 3 Гб ОЗУ, 16 Гб ПЗУ. А управлятися новий апарат від Samsung буде під контролем програмної платформи Android 7.0 Nougat. Також розробник встановить 2 фотомодуля – з 13 Мп сенсором і 5 Мп сенсором. А головною фішкою пристрою стане металева вставка вгорі пластикової тильного боку. Саме на ній розмістять спалах, динамік і камери.

Натхнення: mobnovelty.ru