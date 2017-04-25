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Дрон зняв полювання величезного синього кита (відео)

в Відео 25.04.2017 104 пер.

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Фахівцям з Університету штату Орегон вдалося зняти повноцінне полювання синього кита — найбільшої тварини на планеті.

Як і більшість смугастиків, синій кит харчується планктоном. Основною його здобиччю стає кріль — дрібні морські рачки, які збираються в зграйки.

Морській тварині, яка важить майже 200 тонн, потрібна велика кількість енергії, щоб розвинути потрібну швидкість, пояснює на відео еколог Торрес. Полюючи, він відкриває рот — це дозволяє йому трохи зменшити швидкість — і «на ходу» оцінює, чи варто майбутня здобич таких зусиль.

«Чим більше ми дізнаємося, як сині кити знаходять собі здобич, тим вищий у нас шанс збільшити їх популяцію, а також переконатися, що людська активність поблизу з їх місцем проживання не впливає на тварин занадто сильно», — каже Торрес.

 
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