Друк на полотні. Огляд переваг

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Полотно здавна служило матеріалом для художніх робіт. Його натуральна основа і текстура тканини, ніби самі підштовхували до того, щоб нанести на нього фарби. До того ж, полотно (на відміну від паперу або картону) значно більш довговічніше, і менш схильне до незворотних деформацій від вологи і перепаду температур. Протягом історії, були створені тисячі прекрасних полотен, які і донині прикрашають музеї, картинні галереї, палаци і садиби. Але сьогодні, розкіш милування творами мистецтва стала значно доступнішою, ніж раніше. Причина того – сучасна технологія цифрового друку на полотні.

У наші дні, сфера застосування віддрукованих великоформатних зображень (шириною до 1,5 метрів і більше) досить широка. Це: індустрія реклами, оформлення інтер’єрів, підготовка оригінальних подарунків і багато іншого. Причому, сучасні інформаційні технології максимально прискорюють і спрощують процес оформлення замовлення. Нерідко, для цього достатньо лише вислати файл зображення по електронній пошті в студію, попередньо заповнивши коротку форму замовлення.

Які переваги має друк на полотні, перед звичайною фотографією?

Головним достоїнством, звичайно, є досить близька аналогія надрукованих зображень з намальованою картиною, при значно менших часових і матеріальних витратах. До того ж, печать фогографии на холсте дозволяє використовувати різноманітні можливості для подальшої обробки зображень. До їх числа відносяться:

Покриття текстурним гелем.

Нанесення лаку (з доданням ефекту старіння, який віддає в жовтизну).

Обробка кракелюрним лаком (імітує тріщинки від часу).

Покриття маслом (наближає вигляд полотна до реально намальованої художником картини).

Фінальне оформлення надрукованого полотна в багет.

Слід також зазначити, що існує велике різноманіття можливостей художньої обробки зображень перед друком. Серед них:

Стилізація фотографічних зображень під твори живопису.

Засоби фотомонтажу (наприклад, заміна фону тощо).

Реставрація старих зображень.

Відновлення втрачених частин фотографій.

Також, у розпорядженні замовника є можливість вибрати на свій розсуд, зображення для друку з величезної колекції фотозображень художньої студії. Серед них:

Твори мистецтва.

Природні та міські пейзажі.

Натюрморти.

Абстрактні зображення.

Фотоколажі.

На завершення, залишається лише сказати, що, на сьогоднішній день, можливості цифрового друку на полотні обмежені лише фантазією людини. Зокрема, можуть використовуватися: