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Друк на полотні. Огляд переваг

в Поради 27.03.2017 4 пер.

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Полотно здавна служило матеріалом для художніх робіт. Його натуральна основа і текстура тканини, ніби самі підштовхували до того, щоб нанести на нього фарби. До того ж, полотно (на відміну від паперу або картону) значно більш довговічніше, і менш схильне до незворотних деформацій від вологи і перепаду температур. Протягом історії, були створені тисячі прекрасних полотен, які і донині прикрашають музеї, картинні галереї, палаци і садиби. Але сьогодні, розкіш милування творами мистецтва стала значно доступнішою, ніж раніше. Причина того – сучасна технологія цифрового друку на полотні.

 

У наші дні, сфера застосування віддрукованих великоформатних зображень (шириною до 1,5 метрів і більше) досить широка. Це: індустрія реклами, оформлення інтер’єрів, підготовка оригінальних подарунків і багато іншого. Причому, сучасні інформаційні технології максимально прискорюють і спрощують процес оформлення замовлення. Нерідко, для цього достатньо лише вислати файл зображення по електронній пошті в студію, попередньо заповнивши коротку форму замовлення.

Які переваги має друк на полотні, перед звичайною фотографією?

Головним достоїнством, звичайно, є досить близька аналогія надрукованих зображень з намальованою картиною, при значно менших часових і матеріальних витратах. До того ж, печать фогографии на холсте дозволяє використовувати різноманітні можливості для подальшої обробки зображень. До їх числа відносяться:

  • Покриття текстурним гелем.
  • Нанесення лаку (з доданням ефекту старіння, який віддає в жовтизну).
  • Обробка кракелюрним лаком (імітує тріщинки від часу).
  • Покриття маслом (наближає вигляд полотна до реально намальованої художником картини).
  • Фінальне оформлення надрукованого полотна в багет.

Слід також зазначити, що існує велике різноманіття можливостей художньої обробки зображень перед друком. Серед них:

  • Стилізація фотографічних зображень під твори живопису.
  • Засоби фотомонтажу (наприклад, заміна фону тощо).
  • Реставрація старих зображень.
  • Відновлення втрачених частин фотографій.

Також, у розпорядженні замовника є можливість вибрати на свій розсуд, зображення для друку з величезної колекції фотозображень художньої студії. Серед них:

  • Твори мистецтва.
  • Природні та міські пейзажі.
  • Натюрморти.
  • Абстрактні зображення.
  • Фотоколажі.

На завершення, залишається лише сказати, що, на сьогоднішній день, можливості цифрового друку на полотні обмежені лише фантазією людини. Зокрема, можуть використовуватися:

  • Роздільний друк фрагментів зображення.
  • Друк в сепії (відтінках коричневого кольору «під старовину»).
  • Друк одного і того ж зображення в різних умовах освітлення.
 
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