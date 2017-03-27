Друк на полотні. Огляд переваг

Полотно здавна служило матеріалом для художніх робіт. Його натуральна основа і текстура тканини, ніби самі підштовхували до того, щоб нанести на нього фарби. До того ж, полотно (на відміну від паперу або картону) значно більш довговічніше, і менш схильне до незворотних деформацій від вологи і перепаду температур. Протягом історії, були створені тисячі прекрасних полотен, які і донині прикрашають музеї, картинні галереї, палаци і садиби. Але сьогодні, розкіш милування творами мистецтва стала значно доступнішою, ніж раніше. Причина того – сучасна технологія цифрового друку на полотні.
У наші дні, сфера застосування віддрукованих великоформатних зображень (шириною до 1,5 метрів і більше) досить широка. Це: індустрія реклами, оформлення інтер’єрів, підготовка оригінальних подарунків і багато іншого. Причому, сучасні інформаційні технології максимально прискорюють і спрощують процес оформлення замовлення. Нерідко, для цього достатньо лише вислати файл зображення по електронній пошті в студію, попередньо заповнивши коротку форму замовлення.
Які переваги має друк на полотні, перед звичайною фотографією?
Головним достоїнством, звичайно, є досить близька аналогія надрукованих зображень з намальованою картиною, при значно менших часових і матеріальних витратах. До того ж, печать фогографии на холсте дозволяє використовувати різноманітні можливості для подальшої обробки зображень. До їх числа відносяться:
- Покриття текстурним гелем.
- Нанесення лаку (з доданням ефекту старіння, який віддає в жовтизну).
- Обробка кракелюрним лаком (імітує тріщинки від часу).
- Покриття маслом (наближає вигляд полотна до реально намальованої художником картини).
- Фінальне оформлення надрукованого полотна в багет.
Слід також зазначити, що існує велике різноманіття можливостей художньої обробки зображень перед друком. Серед них:
- Стилізація фотографічних зображень під твори живопису.
- Засоби фотомонтажу (наприклад, заміна фону тощо).
- Реставрація старих зображень.
- Відновлення втрачених частин фотографій.
Також, у розпорядженні замовника є можливість вибрати на свій розсуд, зображення для друку з величезної колекції фотозображень художньої студії. Серед них:
- Твори мистецтва.
- Природні та міські пейзажі.
- Натюрморти.
- Абстрактні зображення.
- Фотоколажі.
На завершення, залишається лише сказати, що, на сьогоднішній день, можливості цифрового друку на полотні обмежені лише фантазією людини. Зокрема, можуть використовуватися:
- Роздільний друк фрагментів зображення.
- Друк в сепії (відтінках коричневого кольору «під старовину»).
- Друк одного і того ж зображення в різних умовах освітлення.