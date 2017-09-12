Два в одному: інтернет та телебачення

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Важко уявити життя без інтернету та телебачення. Дізнатись новини, знайти важливу інформацію, скористатись можливістю зв’язку через соціальні мережі, насолодитись улюбленою музикою і, звичайно, переглянути найяскравіші телевізійні програми без них неможливо. Щоб їх використання було максимально ефективним, важливо правильно обрати провайдера і підключитись до оптимального для себе пакета послуг. Компанія ІРnet може запропонувати варіанти, що задовольнять найвибагливішого користувача.

Трохи про компанію

З’явившись на ринку послуг в 2001 році, ІРnet стала лідером столичних операторів. Дивовижно, що замовити послуги можна на офіційному сайті компанії ipnet.ua/uk, заповнивши відповідне замовлення.

Використовуючи надані можливості, жителі Києва відзначали надзвичайну надійність, що гарантує постійний та якісний зв’язок, комфортний перегляд фільмів у високій якості цілодобово. В чому секрет такої професійної роботи?

Грамотне використання останніх технологічних досягнень, за рахунок чого постійно оновлюється та покращується рівень обслуговування. Якісна співпраця з операторами міжнародних магістралей, що дозволило досягти зовнішнім каналам пропускної здатності 50 Гбіт/с, і ця цифра продовжує зростати. Колектив, зацікавлений у зростанні компанії. Нові ідеї та їхнє професійне впровадження – основна риса розвитку рівня послуг.

Більшість киян віддають перевагу цьому оператору, залишаючись його прихильниками більше 15 років.

Пропозиції від ІРnet

Варто почати з того, що підключення абонентів відбувається з використанням оптоволоконного кабелю. На відміну від мідного, він дозволяє працювати на високій швидкості прийому сигналу, знижуючи ймовірність збоїв. Крім того, з тою ж ціллю впроваджена технологія Fiber to the Building. Будь-який зовнішній вплив нівелюється за її допомогою.

Не менше значення має широкий вибір пакетів послуг. Це допоможе отримати потрібний рівень послуг, не витрачаючи надмірних грошей. Серед пропозицій:

Для телебачення «Фреш», «Максимум», «Екстра», «Оптимум», «Домашній». Для Інтернету «Інтернет», «Бізнес», «Інтернет+ТВ», «Цифрове ТВ».

Серед цих пакетів можна вибирати швидкість Інтернету до 1 Гбіт/с та кількість телеканалів до 140. Особливо популярна можливість підключення одночасно телебачення та Інтернету по вигідному тарифу.

Крім того, регулярно працюють акційні тарифи, які дають можливість отримати тимчасові знижки на оплату, поповняють рахунок абонентів або розширяють можливості для користування.

Покриття доступне для Оболонського, Деснянського, Печерського та Дарницького районів столиці. Одразу можна замовити установку та обслуговування антивірусу, що захистить лінії від негативного зовнішнього впливу.

Серед додаткових можливостей:

поставка обладнання для бездротових та дротових сіток;

виконання підключення та базових налаштувань;

консультування клієнтів з питань, що виникають упродовж експлуатації;

сервісне обслуговування по знижених розцінках.

Бізнес-можливості

Окремо варто згадати про пропозиції, які очікують київські фірми, організації та підприємства:

корпоративні тарифи;

права на публічне транслювання ТВ-програм;

якісний захист інформації;

консультування по вибору тарифів та обладнання;

монтаж супутніх систем, в тому числі відеоспостереження;

підтримка професійними техніками цілодобово;

підвищена в 10 разів швидкість в середині мережі;

статична ІР-адреса.

Залишати заявки на користування послугами можна не лише на сайті, залишивши заявку. Існує контактний телефон, дзвінок по якому допоможе отримати відповіді на всі питання від досвідчених менеджерів.