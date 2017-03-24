“Джеки”: главный свидетель убийства Кеннеди

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О сюжете

События сюжета разворачиваются вокруг самого известного интервью Жаклин Кеннеди, которое она дала спустя неделю после трагического убийства ее мужа, президента США. По мере повествования, она вспомнит все: как она сидела рядом с супругом во время первого выстрела, как прозвучали еще два, как третья пуля угодила мужчине прямо в голову. Расскажет о том, как рвалась в палату мужа, чтобы попрощаться и как отказалась снимать свой розовый костюм, запачканный кровью, когда предстала перед публикой впервые. Поделится подробностями того, как Жаклин готовилась к похоронам мужа, как искала силы, чтобы отпустить его и как училась жить дальше.

Это один из немногих фильмов об известных личностях, которые показывают не его общественную деятельность, а личные переживания. Что-то подобное пытались продемонстрировать создатели “Железной леди” с Мэрил Стрип в главной роли — когда мы увидели неприступную Маргарет Тэтчер уязвимой супругой и матерью. Фильм “Джеки” в “Планета Кино”, доступный также в RE’LUX, тоже не расскажет о публичной и социальной деятельности Первой леди США. Он “девушку в розовом” совсем с другой стороны — для нее убийство Кеннеди стало не только политическим переворотом, но и потерей любимого человека.

Историческая справка

Убийство Кеннеди по сей день остается одним из самых загадочных преступлений в истории. Так, быстро набрала популярность шутка “Кто убил Кеннеди?” в качестве риторического вопроса. Копаться в этом мы не будем, так как точного ответа все равно не знаем. Но вот поведение Жаклин Кеннеди в момент убийства президента и после него — то, за чем пристально наблюдал весь мир. И создатели “Джеки” передали исторические события с удивительной точностью.

В фильме все детали продуманы с удивительной точностью: начиная от марки машины, в которой ехали супруги Кеннеди и Конналли, заканчивая геометрией пятен крови на костюме Первой леди. Все популярные фразы, ставшие легендарными, вроде “Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном” тоже присутствуют в киноленте, что особенно порадует исторических перфекционистов.

Атмосфера, грим и костюмы

Антураж 60-х годов прошлого века — фактор, который заслуживает отдельного внимания. Реалистичность происходящего поражает не только исторической точностью сценария, но и схожестью главных героев с их действующими лицами. Взгляните на старые фото братьев Кеннеди — и вы поймете, о чем речь. То же самое с образом Портман — эта некогда популярнейшая прическа Жаклин, ставшая предметом зависти многих женщин. А еще — ее идентичный розовый костюм от Chanel, ставший своеобразным символом убийства Кеннеди.

Музыкальное сопровождение гармонично дополняет драматические сцены происходящего на экране. Словом, посмотрев фильм, вы поймете, почему он был номинирован на “Оскар” за костюмы и музыку.

“Оскар” и Портман

Сколько людей — столько мнений. На мой субъективный взгляд, “Оскар” за лучшую женскую роль ушел совсем не туда. Рыжеволосая Эмма Стоун, без сомнений, была очаровательна в “Ла-Ла Лэнд”, но ее драматическая игра не стоила и доли того, что показала нам Натали Портман. Каждый ее немой шаг, каждый взгляд демонстрируют зрителю огромную силу, которая скрыта за образом “Первой леди, иконы стиля, светской героини и прочее, и прочее”.

Итог

Многие скажут, что фильм слишком монотонный. Возможно так покажется тем, кто пришел увидеть экшн, выстрелы, кровь Кеннеди и т.п. Но эта история не об убийстве и даже не о политике. Она о простой женщине, которая в один день из Первой леди и любимой супруги стала никем. Однозначно рекомендую к просмотру всем поклонникам истории и женской выдержки. 10/10.