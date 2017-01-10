Екс-глава збройних сил НАТО: в арктичній війні альянсу нічим відповісти Росії

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На даний момент у ЗМІ превалюють новини про Сирію і хакерські атаки в США. Однак Росія просуває свої інтереси і в інших регіонах, у тому числі дуже близько до Канади — в Арктиці, пише на своєму сайті телеканал CBC News.

У 2016 році Росія зробила кілька кроків щодо просування своєї стратегії освоєння Арктики, відновила старі військові бази, побудувала кілька злітно-посадкових смуг і опорних пунктів. Ключовою подією в цій області став спуск на воду нового криголама. «У різних регіонах миру між Росією і Заходом виникають розбіжності. Чи не час канадцям почати турбуватися про російського ведмедя в Арктиці?» — пише автор.

За словами колишнього верховного головнокомандуючого силами НАТО відставного адмірала ВМС США Джеймса Ставрідіса, якщо збройний конфлікт відбудеться в Арктиці, то у Канади та її союзників будуть «дуже, дуже обмежені можливості». Він зазначив, що НАТО в цілому і Канада зокрема вважають, що Арктика — це зона низької геополітичної напруженості. «Однак складно ігнорувати нарощування військової могутності, яке зараз відбувається в Арктиці», — підкреслив Ставрідіс.

Відставний генерал сподівається, що Арктика і надалі залишиться зоною співробітництва, однак країни НАТО не повинні втрачати пильності. «Ми повинні посилити спостереження за Арктикою і будувати більше криголамів. Не в агресивній манері, але таким чином, щоб наші російські колеги зрозуміли, що ми вкладаємо в Арктику серйозні кошти», — зазначив Ставрідіс. Експерт по Арктиці Роб Х’юберт з Університету Калгарі також вважає, що Канада повинна уважно стежити за діями Росії в Арктиці. «Історія не дозволить нам забути, що держава, яка використовує військову силу для зміни кордонів і досягнення політичних цілей, як правило, не змінює свою поведінку до тих пір, поки не зустріне щось, що зможе дати йому відсіч», — зазначає Х’юберт.

За його словами, НАТО має переконатися, що у них є можливість цей відсіч дати. Експерт вважає, що діяльність Росії в Арктиці схожа з її діяльністю в Сирії, Прибалтиці і в Україні. Він упевнений, що Росія не стане співпрацювати і закликає Канаду більше інвестувати в будівництво флоту: «Необхідно мати можливість дати відповідь поряд з нашими союзниками, якщо наміри Росії стануть значно агресивнішими».

Втім, Канада вже планує будівництво нових криголамів, однак новий важкий криголам не буде спущений на воду раніше 2020-х років, пише видання. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Канади в листі повідомила CBC News, що на даний момент уряд Канади робить ставку на діалог: «Діалог з питань, пов’язаних з Арктикою, є критично важливим для екосистеми цього регіону».

У той же час директор Центру досліджень питань безпеки, розвідки і оборони при Карлтонському університеті Андреа Шаррон вважає, що загроза конфлікту в Арктиці сильно перебільшена. «Що стосується повномасштабного конфлікту в Арктиці або через Арктику, то ніхто в найближчому майбутньому його не чекає», — зазначає Шаррон. При цьому вона вважає, що Росія не стане діяти в Арктиці так само, як і в інших регіонах світу: «Події в Сирії та інших регіонах гідні осуду. Канада хоче покласти край тому, що відбувається там, або ж цьому посприяти.».

Натхнення: inosmi.info