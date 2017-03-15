Екс-співробітник NASA розкрив секретні дані про інопланетне ДТП

За його словами, в 2009 році інопланетяни підлаштували зіткнення американського і російського супутників над Таймиром.

Колишній співробітник NASA розкрив таємницю зіткнення американського і російського супутників над півостровом Таймир в 2009 році. За його словами, космічна аварія сталася з вини інопланетян.

Мова йде про зіткнення двох штучних супутників землі 10 лютого 2009 року. Тоді російський Космос-2251 на повній швидкості влетів в американський Iridium 33. Обидва небесних тіла були повністю зруйновані.

За словами джерела з NASA, уряд США доручив організації зберігати докладну інформацію про зіткнення в секреті. Він пояснює це втручанням НЛО в рух по навколоземній орбіті, адже, згідно з розрахунками вчених, супутники не могли зіткнутися самі по собі.

Екс-співробітник NASA відзначив цікаву деталі: прямо перед аварією, ніби під дією невидимої сили, Iridium 33 став абсолютно неконтрольованим. Вся електроніка вийшла з ладу, ніби під впливом інопланетян.