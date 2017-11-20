Екс-співробітниця NASA розповіла про висадку людини на Марс ще в 1979 році

Колишня співробітниця космічного агентства NASA нещодавно дала інтерв’ю і розповіла про те, що людина вже давно висадилася на Марс. Все сталося в далекому 1979 році, і це дослідження ретельно приховувався від громадськості.





За словами жінки, до таких висновків прийшла, побачивши відео, зняте роботом «Вікінг». Так, на Червоній планеті майже 40 років тому вже побували шестеро астронавтів. Американка відразу ж захотіла цей запис розсекретити, але він безслідно зник. Зараз отримані відомості активно обговорюють в Мережі.

Експерти дивуються від того, як астронавти могли 1979 року висадитися на Марс за відсутності всіх необхідних технологій і кораблів. І навіть зараз перед сучасними вченими стоять десятки невирішених завдань, які заважають людині колонізувати Червону планету, тому спостереження за нею не припиняється.