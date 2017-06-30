Электрические зарядные станции скоро возле ваших домов!

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Компания «АвтоЭнтерпрайз» неустанно расширяет сеть своих зарядных станций и делает инфраструктуру все более комфортной и доступной для водителей электрокаров.

В Киеве крупная строительная компания «Интеграл-Буд» подписала договор на установку зарядных станций возле жилых домов комплекса. ЖК «Рыбальский» и современный ЖК «Парус» также поддерживают эко-движение и заботятся о комфорте своих клиентов. Теперь и возле их многоэтажек будут стоять зарядки от компании «АвтоЭнтерпрайз».

Как оказалось, это не просто желание присоединиться к эко-движению и создать дополнительную услугу, но и стремление уменьшить количество автомобилей, пробок на дорогах и решить проблему с парковками. Но как установка зарядок с этим связана? Очень просто – в ближайшем будущем в Киеве начнет работать проект «Экокаршеринг» – поминутная аренда электромобиля, которая сохранит не только экологию, но ваше время и деньги. Аренда авто обойдется намного дешевле услуг такси, а заботы об оплате парковки и оформлению страховки не лягут на ваши плечи. Украинские застройщики активно поддерживают идею проекта, поэтому устанавливают зарядные станции во дворах застроенных жилых комплексов и делают свои районы удобными для пользования экомобилем.

Помимо Киева инициативу развития экологического транспорта проявили и частные ОСББ г. Ирпень, подписав договор об уставки зарядных станций во дворах своих жильцов.

Лидером по установке зарядок оказался город Харьков. В первой столице Украины активно идет установка электрических станций в жилых комплексах компании «Мегаинвестбуд». На сегодня установлены зарядные станции по адресу: ул. Стуса, 21 и ул. Гвардейцев Широнинцев, 29-Б. В процессе монтажа: ул. Липовая, пр. Юбилейный, 67-Б, ЖК «Солнечный квартал».

Зарядная установка на ул. Стуса, 21

Зарядная установка на ул. Гвардейцев Широнинцев, 29-Б

Скоро экомобилей на дорогах станет больше, воздух чище, а настроение украинцев – лучше!