Електричний літак для далеких перельотів

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На авіасалоні Ле-Бурже компанія Eviation Aircraft представила електричний літак під назвою Alice, який зможе літати на відстані до 1 тис. км без підзарядки. Довжина літака становить 12 м. Розмах крила — 13,5 м. Він розрахований на 9 пасажирів (плюс два пілота).



Круїзна швидкість 450 км/год на висоті 3 км.

Фюзеляж виготовлений з композитних матеріалів, що роблять його дуже легким. За словами розробників, літак має в 300 більшу енергоефективність порівняно з іншими літаками такого ж розміру.

Літак має набір літій-іонних батарей ємністю 980 kWh. Апарат обладнаний основним штовхаючим гвинтом і двома додатковими, розміщеними на крилах.