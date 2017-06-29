Не пропусти
Головна / Технології / Електричний літак для далеких перельотів

Електричний літак для далеких перельотів

в Технології 29.06.2017 45 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

На авіасалоні Ле-Бурже компанія Eviation Aircraft представила електричний літак під назвою Alice, який зможе літати на відстані до 1 тис. км без підзарядки. Довжина літака становить 12 м. Розмах крила — 13,5 м. Він розрахований на 9 пасажирів (плюс два пілота).


Круїзна швидкість 450 км/год на висоті 3 км.

Фюзеляж виготовлений з композитних матеріалів, що роблять його дуже легким. За словами розробників, літак має в 300 більшу енергоефективність порівняно з іншими літаками такого ж розміру.

Літак має набір літій-іонних батарей ємністю 980 kWh. Апарат обладнаний основним штовхаючим гвинтом і двома додатковими, розміщеними на крилах.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments