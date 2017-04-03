Електричний вітер допоможе автомобілям економити паливо (відео)

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Шведські вчені розробили метод, який дозволяє мінімізувати вплив повітряних потоків на вантажні автомобілі. Цей ефект буде досягнутий за допомогою пристроїв, що генерують плазму, які будуть створювати електричний вітер, що знижуватиме вплив звичайного вітру на корпус вантажівки.



Економія буде значною, оскільки 20% енергії вантажного автомобіля втрачається через аеродинамічну опору, а нова технологія зменшить витрату палива на 5%.

Так званий електричний вітер буде створювати два електрода при подачі на них високої напруги. В результаті навколишній повітря іонізується, що призводить до руху молекул повітря і зменшення опору вітру.