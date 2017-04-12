Електричний літак Siemens побив рекорд швидкості

Extra 330LE зумів розвинути швидкість до 340 км/год., подолавши відстань у три кілометри. Таким чином повітряне судно встановило рекорд серед літаків свого класу. Ще одним показником, яким може пишатися Siemens, є буксирування повітряного судна всього за 76 секунд. Літак Extra 330LE першим у світі зміг відбуксирувати планер, а саме LS8-neo в повітрі. Літак був піднятий на висоту 600 метрів.

Випробування прототипу проводилися 24 березня, але Siemens повідомив журналістам про них у квітні. У компанії відзначили, що рекорду посприяла установка вдосконаленого електричного двигуна. Двигун має потужність 260 кВт, але важить всього 50 кілограм, співвідношення потужності і маси стало рекордним для повітряних суден.