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Електричний літак Wright Electric планує потіснити Boeing 737

в Технології 30.03.2017 37 пер.

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Стартап Wright Electric сподівається, що на зміну найбільш масового пасажирського літака Boeing 737 прийде їх розробка — електричний літак для повітряних ліній малої протяжності.

Найдорожче обходиться авіакомпаніям паливо. І найпростіший спосіб скоротити ці витрати — це зовсім перестати ним користуватися. В цьому і полягає привабливість ідеї стартапу Wright Electric — побудувати пасажирський літак на електротязі, який здатний долати відстані 480 км.

Wright Electric представила свою ідею інвесторам. 150-місний пасажирський літак повинен, за задумом стартапу, потіснити вузькофюзеляжний турбовентиляторний Boeing 737. Для цього Wright Electric уклала партнерську угоду з бюджетною британською авіалінією EasyJet, яка може реалізувати технічні рішення стартапу.

Конкретна реалізація плану залежить від успіхів у технології створення акумуляторів. Якщо в найближче десятиліття відбудеться помітний прогрес, літак буде повністю електричним. В іншому випадку буде реалізована гібридна система.

 

 
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