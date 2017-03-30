Електричний літак Wright Electric планує потіснити Boeing 737

Найдорожче обходиться авіакомпаніям паливо. І найпростіший спосіб скоротити ці витрати — це зовсім перестати ним користуватися. В цьому і полягає привабливість ідеї стартапу Wright Electric — побудувати пасажирський літак на електротязі, який здатний долати відстані 480 км.

Wright Electric представила свою ідею інвесторам. 150-місний пасажирський літак повинен, за задумом стартапу, потіснити вузькофюзеляжний турбовентиляторний Boeing 737. Для цього Wright Electric уклала партнерську угоду з бюджетною британською авіалінією EasyJet, яка може реалізувати технічні рішення стартапу.

Конкретна реалізація плану залежить від успіхів у технології створення акумуляторів. Якщо в найближче десятиліття відбудеться помітний прогрес, літак буде повністю електричним. В іншому випадку буде реалізована гібридна система.