Електромобіль Chevrolet Bolt приносить збитки виробникам

Електромобіль Chevrolet Bolt вважається найдешевшим в своєму сегменті, однак серед покупців він не користується попитом. Так, в січні поточного року було продано менше 1 000 екземплярів Chevrolet Bolt, хоча виробники очікували побачити показники в 2-3 рази вище. Однією з причин такого провалу є конкуренція з компанією Tesla.

При цьому багато експертів задовго до виходу електрокара Chevrolet Bolt прогнозували труднощі. Електромобіль був представлений в грудні минулого року, на одній зарядці він здатний долати шлях тривалістю 380 кілометрів. Ніхто й не припускав, що за місяць електрокар Chevrolet Bolt буде проданий всього в кількості 952 примірника.

Незважаючи на бюджетну вартість електрокар Chevrolet Bolt за багатьма параметрами програє. Зокрема, салон електромобілі більш вузький, ніж у інших електрокарів, немає повноцінної мультимедійної системи, відсутній автопілот і додаткові датчики, які є у моделей Tesla.