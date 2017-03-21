Електромобіль KIA Soul EV отримає нову батарею

Характеристики оновленого Kia Soul EV в європейській специфікації роздобув портал Kia-World. Ємність акумуляторної батарей зросте з 27 до 30 кВт·год. При цьому дальність пробігу від однієї «зарядки» зросте в європейському циклі NEDC з 212 до 250 км. За попереднім прогнозом це також означатиме збільшення запасу ходу за американською методикою вимірювань EPA зі 150 до 180 км. При цьому віддача двигуна залишиться на колишньому рівні: 110 r. с. і 285 Нм.

Чи позначиться модернізація на вартості електрокара корейської марки, поки невідомо. Нинішній «Соул» стартує в Німеччині з 28890 євро (з урахуванням компенсації 4000 євро).