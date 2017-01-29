Електромобіль Smart заряджається швидше, ніж телефон

Нові Smart заряджаються від звичайної розетки за 6 годин (раніше було на годину довше). Якщо у вас є домашня станція Wallbox, то час зарядка скорочується до 3,5 годин в європейських країнах і до 2,5 годин в США і Великобританії. У два рази швидше, ніж раніше, повідомляє ecology.md

Ще менше часу потрібно для зарядки, якщо встановити опцію «бортовий зарядний пристрій 22 кВт». Тоді акумулятор заряджається всього за 45 хвилин. У більш ранньої версії пристрою потрібна була одна година. За ходом зарядки можна стежити і управляти з планшета, телефону або ноутбука. Єдина умова – під час поповнення заряду потрібно відключити клімат-контроль для того, щоб скоротити втрати енергії на нагрівання або охолодження салону.

Smart отримав батарею ємністю 17,6 кВт/год. Удосконалення двигуна і силової електроніки збільшило пробіг на повному акумуляторі до 160 км, а максимальну швидкість до 130 км/год. «Серце» стало могутніше – 81 к. с. або 60 кВт і 160 Н*м. До цього воно «калатало» на 55 кВт 130 т Н*м. Правда, це ніяк не вплинуло на час розгону до 100 км/год – 11,5 з закритою для двомісної моделі, 11,8 і 12,7 – для відкритих моделей. Але це і не найважливіший параметр для цих автомобілів.

З’явилася хороша функція – система рекуперації. Вона поповнює батарею при русі автомобіля накатом або під час гальмування. Система самостійно стежить і змінює рівень рекуперації, аналізуючи дорожню ситуацію.

Стартові ціни в Німеччині €21 940 за Fortwo, € 25 200 за Fortwo Cabrio і € 22 600 за Forfour.