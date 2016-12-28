Электронная сигарета для новичка — Joyetech eGo AIO

- Электронная сигарета от известного производителя Joyetech — монолитная модель для начинающих, позволяющая использовать ее без каких-либо навыков и дополнительных приобретений. Заправка жидкости производится через верх изделия путем снятия крышки. Сила затяжки регулируется с помощью поворота кольца. Аккумулятор в 1500 mAh позволяет использовать сигару в течение всего дня.
- Набор eGo AIO состоит из электронной сигареты, инструкции по ее эксплуатации, сменного нагревателя, мундштука, чехла и кабеля USB. В наборе не предусмотрена дополнительная стеклянная колба, поскольку ее невозможно заменить в случае повреждения.
- При первом использовании изделия необходимо позаботиться о правильной работе нагревателя. Испаритель сгорит при первой же затяжке, если потребитель забудет капнуть жидкость на нагревательный элемент.
- Основное преимущество электронной сигареты eGo All-in-one – встроенный клиромайзер, рассчитанный на 2 миллилитра жидкости. Его объединение с корпусом аккумулятора и прокручивающаяся крышка соответствуют европейским законам защиты изделия от детей: чтобы открыть крышку, необходимо надавить на нее, иначе она будет просто прокручиваться.
- В Украине купить eGo AIO с доставкой на дом и гарантией на три месяца не составит проблем. Электронная сигарета eGo всё-в-одном — отличный выбор для начального уровня.
- Один из неоспоримых плюсов устройства – наличие встроенной светодиодной подсветки, цвет которой можно менять нажатием квадратной кнопки. Можно выбрать синий, зеленый, красный, желтый, белый цвет или цвет индиго. Все зависит лишь от предпочтений потребителя.
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