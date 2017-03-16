Енергія води може забезпечити 33% поточної потреби в електриці

У рамках дослідження вчені проаналізували 11,8 млн локацій, які теоретично можуть бути використані для вироблення гідроенергії. Правда, дослідники відзначають, що далеко не всі з них насправді придатні для будівництва гідроелектростанцій — «з технічних або економічних причин».

Загальний потенціал вироблення включає в себе всю кількість електроенергії, яка теоретично могла б бути згенерована за умови використання всіх водних ресурсів. Однак для цього існують ще технічні й економічні перешкоди, нагадують автори дослідження. Відношення технічно реалізуючих і економічно вигідних локацій до загального потенціалу вироблення становить 20% і 16% відповідно.

Виходить, що якщо враховувати тільки економічно вигідні локації для виробництва гідроенергії, то реалістичний потенціал вироблення складе приблизно 9% від усієї світової потреби в електриці. На даний момент частка гідроенергії в обсязі всього споживаного в світі електрики становить близько 3%.

Раніше фінські вчені з Технологічного університету Лаппеєнранти створили симуляцію світової енергетичної системи, яка повністю заснована на поновлюваних джерелах енергії. На думку дослідників, така система може бути побудована в реальності до 2030 року.