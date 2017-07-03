Фахівці спростували поширені міфи про їжу

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Наукові працівники реалізували унікальний у своєму роді експеримент, завдяки якому медикам вдалося спростувати поширені міфи про їжу.

За словами вчених, певні продукти харчування чинять на організм негативний вплив. Після здійснення проектів лікарі довели, що вино не є профілактичним засобом у боротьбі з недугою Альцгеймера. Під час реалізації лабораторних спостережень експерти зафіксували, що на здоров’я людей позитивно впливає сіль. Натрій, що міститься в ній запобігає відкладенню холестерину в судинах.

Дослідники стверджують, що вживання їжі невеликими порціями кілька разів на день не сприяє схудненню. Крім того, медики не рекомендують пити багато води, оскільки це створює велике навантаження на деякі органи.

У процесі проведення випробувань науковці заявили, що негативний вплив на серце надають лікарські препарати, засновані на вітамінах.