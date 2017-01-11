Forbes: у Путіна і Трампа майже нульові шанси на угоду

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Мабуть, ймовірність успішного результату переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним з приводу «незадовільного стану російсько-американських відносин» майже нульова, пише оглядач Forbes Пол Родерік Ґрегорі.

На думку автора статті, на це є такі причини: «путінському режиму» необхідна конфронтація зі США заради його власного виживання; між тим Трампу потрібні «красиві угоди», щоб «знову зробити Америку великою». Проте, як наголошується в статті, якщо республіканець підпише угоду, яка не принесе реальних поступок з боку Путіна по Криму, по сходу України або Близькому Сходу, то імідж Трампа як майстра угод буде зруйнований, причому та ж доля чекає і його президентське правління.

«Оскільки Трамп збирається безпосередньо змагатися з Путіним, він повинен розуміти, що лідер Німеччини Ангела Меркель описує російського президент, як «паралельний світ», — пише Пол Родерік Ґрегорі. За словами автора, в будь-яких переговорах Путін буде боротися за «виживання свого режиму і своє власне виживання». Російський лідер також «перевернув з ніг на голову» рейганівське поняття «імперія зла». Тепер, згідно з точки зору Кремля, нею стали США і «їх маріонетка НАТО», які прагнуть розвалити Росію на частини. Крім того, російська влада заявляє про те, що Вашингтон має намір нав’язати Москві — останньому оплоту християнства, патріотизму, моралі і доброї волі — «свої збочені політичні (після публікацій WikiLeaks) і цивілізаційні цінності».

Як пише Пол Родерік Ґрегорі, російський президент виправдовує репресії проти власного народу, принесення в жертву економічного добробуту країни, ізоляцію Росії і свій ризикований воєнний авантюризм необхідністю захищати «обложену фортецю», якою є його країна. І якщо буде якась угода з Трампом, завдяки якій вдасться домогтися «задовільного стану» російсько-американських відносин, то більше не буде ніякого виправдання «для путінської клептократії», «для його дорогого нарощування військового потенціалу і для самого Путіна».

У ряді своїх публічних заяв Трамп говорив про те, що і США, і Росія зацікавлені в боротьбі з ІД і це стане підставою для поліпшення відносин. Незважаючи на запеклі зусилля знайти спільну позицію з Москвою, міністр оборони США нещодавно розчаровано заявив, що росіяни «нічого не зробили для боротьби з ІД». При цьому, як стверджує Пол Родерік Ґрегорі, Росія, за винятком 20 мільйонів жителів-мусульман, не відчуває загрози з боку ісламізму.

«Росія пережила всього лише 8 терактів з боку ісламістів, в результаті яких загинули 708 осіб, в більшості своїй з віддалених регіонів. Путін використовував терористичні інциденти заради політичних вигод. У Чечні у Путіна є особиста армія, яку очолює вірна йому людина, готова вбивати не тільки терористів, але і їх сім’ї. Путін упевнений, що його поліцейська держава може проникнути в ісламські угруповання. Поки цілями повітряної війни Росії в Сирії ставали противники режиму (Башара Асада. — прим. ред), а не ІД. Все це йде врозріз з ідеєю про те, що Росія — це природний союзник в боротьбі проти ісламського екстремізму», — пише оглядач Forbes. Крім того, на думку автора, Близький Схід пропонує мало перспектив для угоди між Москвою і Вашингтоном, оскільки союзником Росії в регіоні є Іран.

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Опитування: на Заході чекають від майбутнього третьої світової і терактів При цьому, як стверджує Пол Родерік Ґрегорі, Іран — «найбільший у світі прихильник міжнародного тероризму, який на радість Росії дестабілізує західний світ». Крім цього Москва демонструє бажання залишити свого «клієнта» Асада при владі. І вона не хоче допомагати Європі з кризою, викликаною біженцями, так як приплив людей з Близького Сходу дестабілізує Євросоюз, а розвал останнього — це одна з головних цілей Путіна.

Говорячи про Україну, автор відзначає, що Путін Крим не віддасть, і в цьому Дональд Трамп може бути впевнений. Крім того, російський лідер не прийме мирного врегулювання конфлікту на сході України, завдяки якому остання змогла б стати «незалежною, орієнтованою на Захід» країною. Замість цього, переконаний оглядач Forbes, Путін спробує обдурити Трампа розмовами про федералізацію і заявить про те, що «корумпованих неонацистів, які керують Україною, рятувати не варто». Також президент Росії буде наполягати на тому, щоб у його «маріонеток в Донбасі» було право вето з питань зовнішньої політики та економіки країни; між тим він відведе свою військову техніку і війська до російського кордону, де ті будуть в якості постійної загрози перебувати в стані бойової готовності. Ціною цих «поступок» Путіна буде зняття санкцій з Москви, проте російський президент зможе — коли йому буде завгодно — відновити (або навіть не припиняти) гібридну війну, підкреслює автор. «Трамп не може дозволити собі подібну угоду, за якою він буде виглядати дурнем», — йдеться в статті.

У Трампа, однак, є одна вирішальна карта на руках — підтримка з боку обох партій поставок летальних оборонних озброєнь на Україну. Це, вважає автор, напевно не дає Путіну спати по ночах, адже Київ вже продемонстрував готовність використовувати «свої кров і гроші» для відстоювання незалежності країни. І на відміну від Барака Обами, упевнений оглядач Forbes, у Трампа не повинно бути проблем із схваленням цієї ініціативи. «Успішна Україна представляє найсерйознішу загрозу для Путіна. Якщо Трамп дійсно майстер угоди, то у нього є невеликий шанс використовувати єдиний козир, щоб отримати від Путіна те, чого хоче він і американський народ», — пише автор. При цьому Пол Родерік Ґрегорі підкреслює, що, швидше за все, переговори з Путіним закінчаться невдачею. «Ні, Росія не стане другом Америки. Режим Володимира Путіна заснований на тому, що США — це ворог номер один, між тим Дональд Трамп не може укласти угоду, за якою він буде виглядати слабаком або, що ще гірше, маріонеткою Путіна», — підсумовує оглядач Forbes.

Натхнення: inosmi.info