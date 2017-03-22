Фото зірок, що «втікають» (фото)

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Міжнародний колектив астрономів виявив три зірки-втікачки. Відповідне дослідження спрямоване на публікацію в Astrophysical Journal Letters, знімки світил доступні на сайті НАСА.



Три зірки приблизно 540 років тому розташовувалися недалеко від центру туманності Оріона на відстані 1,3 тисячі світлових років від Землі. Світила були викинуті гравітаційними силами із зоряного скупчення.



Дві зірки, що рухаються з аномально високими швидкостями (приблизно у 30 разів перевищують звичайні для світил швидкості) в протилежних напрямках, були виявлені ще в минулому столітті.

Вчені знайшли третє світило, що дало змогу пояснити спостережуваний рух двох перших зірок. Для цього астрономи використовували комп’ютерне моделювання (воно дозволило відстежити джерело, звідки світила почали розлітатися), а також дані, отримані з космічного телескопа Hubble.

Вчені планують продовжити спостереження за швидкими зірками в туманності Оріона за допомогою телескопа Webb. Астрономи сподіваються виявити нові світила, що рухаються з аномально високими швидкостями.