Франція і Японія хочуть посадити зонд на поверхню супутника Марса

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Франція і Японія збираються відібрати зразки з поверхні одного з двох супутників Марса і повернути їх на Землю, сказав минулого тижня глава Національного центру космічних досліджень (National Centre for Space Studies, CNES) Франції.



В рамках проекту Martian Moons Exploration передбачається запуск в 2024 р. космічного апарату до Фобоса, найбільшого і найближчого до Марсу його супутника.

Париж і Токіо підписали попередню угоду і повинні прийняти остаточне рішення до кінця поточного року, сказав президент CNES Жан-Ів Ле Ґалль (Jean-Yves Le Gall) інформаційному агентству «Франс-прес».

«Це дуже важлива місія, оскільки – не рахуючи Місяця – це буде перша спроба відбору і доставки на Землю зразків з поверхні супутника планети», — сказав він по телефону.

Розмір Фобоса, який має трішки витягнуту форму, становить 27 кілометрів.

Аналіз складу речовини цього супутника Марса дозволить відповісти на питання, пов’язані з його походженням. Згідно з однією з гіпотез Фобос являє собою астероїд, захоплений силою тяжіння Марса. Альтернативна версія свідчить, що цей супутник Червоної планети складається з матерії, що залишилася з епохи формування планети.

Крім того, посадка на поверхню Фобоса дасть гарний майданчик для спостережень Марса, що знаходиться на відстані не більше 6000 кілометрів від поверхні планети.

Посадка на Фобос являє собою технічно значно менш складне завдання, порівняно з посадкою на поверхню Марса, де зазнало невдач чимало космічних місій.