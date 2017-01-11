Франція перша в світі відкриває дорогу з сонячних панелей

В роботу запущений один «робочий» кілометр в невеликому селі Tourouvre-au-Perche, де встановлено 2800 квадратних метрів сонячних панелей.

Будівництво сонячної дороги обійшлося в € 5 млн. Щодня нею будуть користуватися близько 2000 автомобілістів. Випробувальний період покаже, чи зможе вона генерувати достатньо енергії для вуличного освітлення в селі, де проживає 3 400 осіб.

У 2014 році сонячна дорога була запущена в Нідерландах і, незважаючи на всі складнощі, вона виробляє 3000 кВт.год енергії — достатньо для забезпечення енергією середнього сімейного будинку протягом року.

До того, як сонячні панелі встановили на дорозі, яку назвали Wattway, вони були протестовані на чотирьох автостоянках Франції. Розробником виступала компанія Colas, дочірня компанія гігантської телекомунікаційної групи Bouygues, а проект фінансувався державою.

Міністр Франції з навколишнього середовища сказала, що хотіла б, щоб сонячні панелі були встановлені на кожному тисячному кілометрі дороги Франції, а Франція має в загальній складності 1 млн км доріг.