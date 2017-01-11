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Футуристичні вежі на Карибах (фото)

в Фото 11.01.2017 33 пер.

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У 2020 році в Домініканській республіці планують побудувати футуристичний житловий комплекс EXOSPHERE, який буде самостійно забезпечувати себе електроенергією.

Будівля, розроблене бюро Richard’s Architecture + Design (RA+D), зможе отримувати енергію від сонця, вітру і геотермальних установок, повідомляє hightech.fm
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Основну частину енергії EXOSPHERE буде отримувати від вітру. Комплекс з двох веж обладнують чотирма вітрогенераторами. Архітектори з RA+D планують розташувати турбіни таким чином, щоб швидкість вітру припадала на них рівномірно. Також будівля використовуватиме сонячну енергію — для цього засклені фасади будівлі покриють сонячними панелями. Дах використають для забезпечення енергоефективності. На ньому розташується термообігріваюча система на сонячній енергії і геотермальні системи опалення та охолодження.

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RA+D планують впровадити екологічні системи не тільки зовні, але і всередині приміщень. Будівлі обладнають енергоефективним світлодіодним освітленням і побутовими приладами, а також килимовим покриттям, пофарбованим еко-фарбою на основі кукурудзи та сої. Вежі зможуть проводити збір і очищення дощової води і стічних вод, а розумні системи споживання води дозволять заощадити ресурси.

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Будівля не тільки самостійно забезпечить себе електроенергією. Надлишки електрики будуть надходити в загальну енергомережу для подальшого використання. Всередині будівлі розташуються квартири, офіси, магазини, готель і спа-салон. Будівництво буде завершено до 2020 року.

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