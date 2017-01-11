Футуристичні вежі на Карибах (фото)

Основну частину енергії EXOSPHERE буде отримувати від вітру. Комплекс з двох веж обладнують чотирма вітрогенераторами. Архітектори з RA+D планують розташувати турбіни таким чином, щоб швидкість вітру припадала на них рівномірно. Також будівля використовуватиме сонячну енергію — для цього засклені фасади будівлі покриють сонячними панелями. Дах використають для забезпечення енергоефективності. На ньому розташується термообігріваюча система на сонячній енергії і геотермальні системи опалення та охолодження.

RA+D планують впровадити екологічні системи не тільки зовні, але і всередині приміщень. Будівлі обладнають енергоефективним світлодіодним освітленням і побутовими приладами, а також килимовим покриттям, пофарбованим еко-фарбою на основі кукурудзи та сої. Вежі зможуть проводити збір і очищення дощової води і стічних вод, а розумні системи споживання води дозволять заощадити ресурси.

Будівля не тільки самостійно забезпечить себе електроенергією. Надлишки електрики будуть надходити в загальну енергомережу для подальшого використання. Всередині будівлі розташуються квартири, офіси, магазини, готель і спа-салон. Будівництво буде завершено до 2020 року.