Gazeta Wyborcza: Лукашенко «відкрив» Мінськ іноземцям

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П’ятиденне перебування в Білорусі буде можливим без віз. Право на це отримали громадяни 80 країн, в тому числі ЄС, а значить, і Польщі. 9 січня закон, автором якого є Олександр Лукашенко, опублікований на його президентському сайті. Він набуде чинності 6 лютого, пише Gazeta Wyborcza.

Умовою безвізового в’їзду до Білорусі є перетин кордону через перехід, що знаходиться на території міжнародного аеропорту в Мінську. Закон стосується громадян 39 країн Європи, в тому числі ЄС, а також Бразилії, Індонезії, США та Японії, перераховує видання. Щоб перетнути кордон через прикордонний перехід в мінському аеропорту, необхідно мати закордонний паспорт, близько $ 20 на кожен день перебування, а також медичну страховку, яка покриває витрати на суму щонайменше $10 тис., яку потрібно придбати у страхової компанії, що співпрацює з Білорусією, підкреслює видання.

У Білорусі з червня 2015 року можуть в’їхати без візи туристи, які відвідують Біловезьку Пущу (не більш ніж на три дні), а з жовтня минулого року — околиці Серпневого каналу, в тому числі Гродно (не більше ніж на п’ять днів). Для в’їзду, однак, потрібен спеціальний пропуск, нагадує Gazeta Wyborcza.

Натхнення: inosmi.info